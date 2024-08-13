　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5億高中生婚姻無效審結急喊卡　「兄弟姊妹」出招爭遺產訴訟參加

記者白珈陽／台中報導

台中市賴姓「5億高中生」墜樓死亡案，刑事部分已於6月間宣判，夏姓配偶一審被依偽造文書罪判1年6月有期徒刑，還可上訴。另賴母提告民事的婚姻無效之訴，今（13）日第3次開庭，據了解，民事部分原預定今天就會審結，但進度出現變化，有第三方（賴父的其他4名子女）提出「訴訟參加」，主張他們也擁有賴生遺產繼承權，希望參與審判，但是否讓第三方參與，還須視法官裁定，全案預計10月再開庭。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲賴母律師王彥說，今天開庭發生一些「特殊情況」 。（圖／記者白珈陽攝）

今天開庭時間僅進行20分鐘，賴母律師王彥庭後受訪表示，原預期今天就會審結，但發生一些「比較特殊的情況」，有利害關係人提出「訴訟參加」聲請，內容涉及遺產糾紛，今天開庭即是針對此相關事宜進行討論，因此結束較快。

但王彥認為，目前進行的訴訟主要內容為婚姻無效，與遺產繼承權並無關聯，不過既然有一方提出繼承權訴訟的問題，法院就必須依法進行審酌。

 王彥認為，參加人（第三方）理應是要能輔助本案（婚姻無效之訴）順利進行，但今天的參加人提出的聲請內容是有關遺產繼承權，並無法輔助目前進行訴訟內容的任何一方（夏姓配偶方或賴母方）。

針對第三方的出現，王彥坦言，先前就已收到參加人的訴求，他因此曾向法官提出相關書狀，認為法官應會將訴求駁回，但法官應是為求慎重，今天仍是詢問相關人意見，後續才會進行裁定是否駁回。預計10月將會第4次開庭。

據了解，賴母律師提到的利害關係人，就是賴生祖父的其他4名子女（即賴生法定上的兄弟姐妹），在刑事判決出爐之後，今日由委任律師到台中地院簡易法庭提出訴訟參加，為爭取賴生死後留下的龐大遺產。

據查，賴生遺產的第一順位繼承人原是配偶夏男，但若刑事官司定讞，夏男則失去繼承權，遺產改由第二順位繼承人的賴母繼承。

不過賴母身份特殊，她原是陸籍配偶，嫁來台灣後放棄大陸國籍，後來因丈夫身亡也無婚生子女，台灣戶籍被取消，目前是無國籍。假設賴母可取得本國國籍，可順利繼承賴生全部遺產；若賴母仍是無國籍，但台灣目前沒有禁止無國籍人士在台灣繼承財產，在婚姻無效訴訟結束後，賴母也極有可能繼承全部遺產。

但如賴母最後被認定為陸籍，將會受到兩岸人民關係條例、僅能繼承200萬元的限制，就只能繼承200萬元，限額以外的其他遺產約5億元，就會被分配給第三繼承人，即是今天到庭欲參與訴訟的「第三方」賴父的其他4名子女。

本案民事婚姻無效之訴原預計今天審結，不過賴父4名子女欲爭取遺產分配，委由律師到庭提出參與訴訟聲請，使得開庭進度臨時喊卡，下次開庭法官將審酌賴家親屬意見，裁定是否讓其參與審判。



 

ET快訊
女職員癲癇發作釀1死4傷　成大證實：轉出圖書館就一直衝
愛妻遭成大女職員撞死！　夫悲痛：很難過
被老闆炒魷魚！巴西男「開飛機撞工廠」　墜機畫面曝
秀泰二公子「33萬小三」當過《最大黨》舉牌女郎！IG被挖：目
LIVE／台南「頂加鐵棺材」燒5命！林郁婷90萬獎金重發　秀
獨／高雄某摩鐵揪出針孔！記憶卡可錄800分鐘　解密發現磁軌損
獨／郭泓志腳踩兩條船　《嗨！營業中》記者會被消失原因曝
一家5人葬火窟！13歲女兒「機上接噩耗」　急從杜拜返台
快訊／阿嬤哭癱！台南一家5死　最後通話曝
陸千億元級集團破產！　1.8萬員工失業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女職員開車癲癇發作釀1死4傷　成大證實：轉出圖書館就一直衝

藥局遭竊586元藥品　警鎖定慣竊找嘸人...原來他早已入監

妻遭成大女職員撞死！夫憔悴抵殯儀館相驗　悲痛發聲：很難過

7天犯9案！破壞娃娃機摸走13萬　彰化21歲男：都拿去還債了　

獨／高雄某摩鐵揪出針孔！記憶卡可錄800分鐘　解密發現磁軌損毀

新北女騎機車輾過黏稠物慘摔滑行　噁！竟是一大坨豬腸

高雄騎士詭異自摔！噴飛滑行數十米影片曝　疑精神不濟釀禍

陸男單車環島遭路燈電死！獲國賠463萬惹議　雙方和解撤回訴訟

評論麥寮光電控「黑金」挨告　黃國昌批蘇治芬：莫名奇妙濫訴

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝：快呼吸不到空氣

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

台灣國理事長闖民眾黨記者會　鬧場抗議喊：柯文哲一家都賊

柯震東曝她情史？王淨：不可理喻芬！　陳柏霖.張榕容「看低畫質的人吵架」

趙露思首談「五官變化爭議」　直播認「努力換來的結果」

女職員開車癲癇發作釀1死4傷　成大證實：轉出圖書館就一直衝

藥局遭竊586元藥品　警鎖定慣竊找嘸人...原來他早已入監

妻遭成大女職員撞死！夫憔悴抵殯儀館相驗　悲痛發聲：很難過

7天犯9案！破壞娃娃機摸走13萬　彰化21歲男：都拿去還債了　

獨／高雄某摩鐵揪出針孔！記憶卡可錄800分鐘　解密發現磁軌損毀

新北女騎機車輾過黏稠物慘摔滑行　噁！竟是一大坨豬腸

高雄騎士詭異自摔！噴飛滑行數十米影片曝　疑精神不濟釀禍

陸男單車環島遭路燈電死！獲國賠463萬惹議　雙方和解撤回訴訟

評論麥寮光電控「黑金」挨告　黃國昌批蘇治芬：莫名奇妙濫訴

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝：快呼吸不到空氣

雲豹能源7月營收年減逾6成　盤中一度觸跌停

開業不到2年！赤鐵廣島燒八德店結束營業　全台剩民權店營業中

韓國瑜明召集協商人事同意權　綠盼找出共識避空轉

他許願LINE「變成誰已讀」　全場怕爆！內行曝3個APP有這功能

女職員開車癲癇發作釀1死4傷　成大證實：轉出圖書館就一直衝

雙圓燈+雙尾管！CFMoto春風「4缸黃牌重機」將導入台灣販售

62歲阿湯哥奧運「搏命空降」內幕曝光！　霸氣拒用替身：我要做整套

安雅泰勒喬伊剃平頭「對抗雷神」　《瘋狂麥斯》前傳在家就能看！

藥局遭竊586元藥品　警鎖定慣竊找嘸人...原來他早已入監

惠譽降級以色列信用評等！警告「戰爭持續至2025」：恐波及其他地區

社會熱門新聞

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

成大女職員開車撞出校門　42歲媽接小孩當場慘死

成大女職員傳「癲癇暴衝」撞7車　1死4傷名單曝光

秀泰集團二代婚外情　小模辣照曝光！33.5萬人追蹤

快訊／台南農機行火警　5人命喪火窟

打拳賽「大腦位移」枉死　母淚控國家教練：他才27歲

獨／秀泰二公子認了偷吃小模　廖偉翔向正宮道歉

閃兵22年！42歲台南男躲加拿大　回台代價曝光　

台南5死惡火！大女兒出國演出逃劫　舞團團長：心痛

大貨車司機違停　外送員騎車撞車尾慘死

三寶女騎士鬼切遭撞！網看畫面火了

出入口遭雜物堵死！台南農機行5人困頂樓慘死

史上最貪縣長李朝卿　刑期加總超過400年

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝光

更多熱門

相關新聞

41年二輪影院年初喊賣2.2億未果　育樂公司自砍1億求買家

41年二輪影院年初喊賣2.2億未果　育樂公司自砍1億求買家

台中老字號二輪電影院「萬代福」2022年，以41年歷史畫下休止符，年初開價2.2億元求售，時隔約半年卻突大降約1億元，以1.28億元掛賣，換算單價僅1字頭，在地業者分析，中區沒落已久但近期復甦有感，但該物件入手門檻高加上未來整理費用，相當看買家。

毒蟲用膠帶貼車牌「8變成0」　警攔查打臉

毒蟲用膠帶貼車牌「8變成0」　警攔查打臉

抱怨停水溝蓋被開單！網看現場圖：早該抓了

抱怨停水溝蓋被開單！網看現場圖：早該抓了

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

3倍租金逼走素食餐廳引熱議　房東悄降30萬租金

3倍租金逼走素食餐廳引熱議　房東悄降30萬租金

關鍵字：

台中五億高中生遺產糾紛開庭變化特殊情況婚姻無效民事訴訟參加

讀者迴響

熱門新聞

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功　味全龍球員潛進香閨

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

籃籃爆鬧翻樂天隊友！

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

成大女職員開車撞出校門　42歲媽接小孩當場慘死

成大女職員傳「癲癇暴衝」撞7車　1死4傷名單曝光

女醫爆血陳屍醫院　男志工「先殺人後性侵」

秀泰集團二代婚外情　小模辣照曝光！33.5萬人追蹤

快訊／台南農機行火警　5人命喪火窟

快訊／台船接萬海12+4艘甲醇雙燃料船大單　總價最高640億台幣

更多

最夯影音

更多

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面