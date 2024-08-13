5億高中生婚姻無效審結急喊卡　「兄弟姊妹」出招爭遺產訴訟參加

記者白珈陽／台中報導

台中市賴姓「5億高中生」墜樓死亡案，刑事部分已於6月間宣判，夏姓配偶一審被依偽造文書罪判1年6月有期徒刑，還可上訴。另賴母提告民事的婚姻無效之訴，今（13）日第3次開庭，據了解，民事部分原預定今天就會審結，但進度出現變化，有第三方（賴父的其他4名子女）提出「訴訟參加」，主張他們也擁有賴生遺產繼承權，希望參與審判，但是否讓第三方參與，還須視法官裁定，全案預計10月再開庭。

▲賴母律師王彥說，今天開庭發生一些「特殊情況」 。（圖／記者白珈陽攝）

今天開庭時間僅進行20分鐘，賴母律師王彥庭後受訪表示，原預期今天就會審結，但發生一些「比較特殊的情況」，有利害關係人提出「訴訟參加」聲請，內容涉及遺產糾紛，今天開庭即是針對此相關事宜進行討論，因此結束較快。

但王彥認為，目前進行的訴訟主要內容為婚姻無效，與遺產繼承權並無關聯，不過既然有一方提出繼承權訴訟的問題，法院就必須依法進行審酌。

王彥認為，參加人（第三方）理應是要能輔助本案（婚姻無效之訴）順利進行，但今天的參加人提出的聲請內容是有關遺產繼承權，並無法輔助目前進行訴訟內容的任何一方（夏姓配偶方或賴母方）。

針對第三方的出現，王彥坦言，先前就已收到參加人的訴求，他因此曾向法官提出相關書狀，認為法官應會將訴求駁回，但法官應是為求慎重，今天仍是詢問相關人意見，後續才會進行裁定是否駁回。預計10月將會第4次開庭。

據了解，賴母律師提到的利害關係人，就是賴生祖父的其他4名子女（即賴生法定上的兄弟姐妹），在刑事判決出爐之後，今日由委任律師到台中地院簡易法庭提出訴訟參加，為爭取賴生死後留下的龐大遺產。

據查，賴生遺產的第一順位繼承人原是配偶夏男，但若刑事官司定讞，夏男則失去繼承權，遺產改由第二順位繼承人的賴母繼承。

不過賴母身份特殊，她原是陸籍配偶，嫁來台灣後放棄大陸國籍，後來因丈夫身亡也無婚生子女，台灣戶籍被取消，目前是無國籍。假設賴母可取得本國國籍，可順利繼承賴生全部遺產；若賴母仍是無國籍，但台灣目前沒有禁止無國籍人士在台灣繼承財產，在婚姻無效訴訟結束後，賴母也極有可能繼承全部遺產。

但如賴母最後被認定為陸籍，將會受到兩岸人民關係條例、僅能繼承200萬元的限制，就只能繼承200萬元，限額以外的其他遺產約5億元，就會被分配給第三繼承人，即是今天到庭欲參與訴訟的「第三方」賴父的其他4名子女。



本案民事婚姻無效之訴原預計今天審結，不過賴父4名子女欲爭取遺產分配，委由律師到庭提出參與訴訟聲請，使得開庭進度臨時喊卡，下次開庭法官將審酌賴家親屬意見，裁定是否讓其參與審判。





