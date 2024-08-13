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停水溝蓋被開單！他嘆「以前都沒事」　網看現場圖：早該抓了

▲▼停水溝蓋被開單！他嘆「以前都沒事」　網看現場圖：警察的問題。（圖／翻攝爆怨2公社、Google地圖）

▲原PO表示，他在巷子內停多年都未被開單，近日卻突然遭罰。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名網友將機車停在水安宮捷運站旁的巷子內多年，近日卻被警察開單，忍不住發文詢問。對此，有網友PO出現場圖，直言根本是警察的問題，因為這種違規本就該開單，而不是讓原PO逃了幾年。

該名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他日前在水安宮捷運站旁的巷子停放機車，沒想到竟收到一張罰單，「停在台中水安宮捷運站旁邊的巷子好幾年了，昨天第一次被開違規單，以為停在水溝內不會被開單，原來也會被開單，希望大家要注意」。

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▲▼停水溝蓋被開單！他嘆「以前都沒事」　網看現場圖：警察的問題。（圖／翻攝爆怨2公社、Google地圖）

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆怨2公社）

網友看完紛紛留言，「如果有畫紅線是該路段都不能停，不是在紅線內就沒事」、「有紅線都是會開單，只是是不是重點道路跟有沒有人檢舉而已」、「巷子寬度不夠，就算非紅線也會開單，何況你這還是紅線，賺停車費好幾年了，夠了」、「捷運有收費停車場，對面家樂福也可以免費停車欸」。

也有網友表示，該路段巷內畫了2條紅線，路口也有「人行道禁止停車」等告示，證明該路段本就不能停車，「畫紅線路段只要壓到水溝就算違停」、「2條紅線這麼明顯，幾年了現在才來開單，警察明顯瀆職」、「停了好幾年第一次被開單只代表一件事，就是你賺到」。

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關鍵字：

台中水安宮捷運站停車罰單

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