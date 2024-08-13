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桃捷巧虎彩繪列車8／12啟航　張善政化身巧虎列車長宛如「孩子王」

▲桃捷巧虎彩繪列車8/12啟航

▲張善政化身巧虎列車長宛如「孩子王」。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃捷公司12日舉辦「桃園捷運X桃園家扶中心 公益小旅行暨巧虎彩繪列車」開箱活動。桃園市長張善政親自與孩童們一同開箱「Let’s Go 巧虎彩繪列車」，更化身為巧虎列車的主持人，準備了豐富的小禮物，與小朋友進行有獎徵答，親切互動宛如「孩子王」。

桃捷公司表示，本次活動與日商倍樂生台北分公司合作，邀請到孩童們最好的朋友—巧虎，打造全台唯一「Let’s Go 巧虎彩繪列車」，並推出一系列聯名商品及活動。張善政對於桃園捷運在肩負機場疏運重責大任的同時，亦積極推廣公益活動表示肯定。

▲桃捷巧虎彩繪列車8/12啟航

張善政指出，桃園捷運不僅在A10山鼻站和A21環北站布置了充滿童趣的「巧虎打卡牆」，更推出了專為小朋友們打造的「Let’s Go 巧虎彩繪列車」。

▲桃捷巧虎彩繪列車8/12啟航

「Let’s Go 巧虎彩繪列車」將行駛至明年7月31日，以「Always Together」為核心設計理念，邀請大小朋友搭乘可愛又充滿活力的列車，與巧虎和他的好朋友們一起出發，探索桃園捷運沿線各站的景點。同時，A10山鼻站以「出發GO!」為概念，展示3米高的立體巧虎氣球偶及好朋友的打卡窗框，讓大家在出發前和巧虎一起留下美好回憶。A21環北站則以「回程HOME!」為概念，巧虎化身為桃園捷運司機員，與好朋友們帶大家參觀巧虎專車，希望能與大家展開每一趟開心旅程！

另外，今日起推出一系列限量的「桃園捷運X巧虎」聯名商品，即日起至11月11日至官方商城選購任一巧虎聯名商品享8折優惠，千萬別錯過。

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