悠遊付「嗶乘車」遊北部　8月桃捷、新北輕軌開通！9月還能買月票

▲悠遊付「嗶乘車」版圖擴大，8/1起桃捷、淡海及安坑輕軌全線開通。（圖／悠遊卡公司提供）

記者郭運興／台北報導

悠遊卡公司31日宣布，全台唯一透過NFC進出交通運具的電子支付，悠遊付「嗶乘車」服務將再擴大，8月1日起在桃園機場捷運、新北捷運淡海輕軌、安坑輕軌全線開通，完整擴及北部地區交通版圖，「嗶」一下就能在北台灣暢行無阻，還可享「悠遊付筆筆最高回饋3%」，9月更可直接在APP購買「1200定期票」。

悠遊卡公司表示，從8月1日起，悠遊付「嗶乘車」嗶進交通運具服務再擴大，桃園機場捷運、新北捷運淡海輕軌、安坑輕軌全線開通，民眾使用「嗶乘車」就能行走北部的雙北捷運、公車、輕軌、機捷到台鐵，讓這項服務在北部地區交通運具版圖布局完整，「嗶」一下就能暢行無阻，還可享「悠遊付筆筆最高回饋3%」。



悠遊卡公司透露，至於使用者最期待的「1200定期票」，也將在今年9月上線！悠遊付「嗶乘車」使用者，9月起將可在悠遊付EasyWallet APP上，直接購買1200基北北桃都會通定期票。

悠遊卡公司提醒，「嗶乘車」功能需使用具備NFC功能的Android手機，欲使用「嗶乘車」的民眾，請先下載Easy Wallet App註冊成為悠遊付會員，就可以開啟服務搭乘交通運具，悠遊全台。



悠遊卡公司指出，悠遊付Easy Wallet App「嗶乘車」是全台唯一，透過NFC感應進出交通運具的電子支付，安裝Easy Wallet App 3.0.99以上版本，「嗶乘車」可使用的範圍就涵蓋了台北捷運、新北捷運、桃園機場捷運、台中捷運、台灣鐵路、台北市公車、雙北聯營公車、台中市公車、高雄市公車、YouBike公共自行車及部分客運等交通運具。



根據悠遊卡公司統計，2023年「嗶乘車」搭乘總趟次超過450萬筆，較2022年大幅增加38%，2024上半年又較去年同期成長8%，公司期待，在新服務上線後，會帶來更多通勤族使用「嗶乘車」，同時滿足民眾一機在手，遊走基北北桃最後一哩路的乘車需求。