健行科大新任校長就職　王明鉅：郭瑞祥校長是「勇腳」！

▲健行科大新任校長郭瑞祥就職。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長王明鉅12日出席「健行科技大學新任校長」就職典禮表示，新任校長郭瑞祥教授在學術界擁有卓越貢獻，其風趣的教學風格深受學生喜愛，並多次榮獲教學優良獎項；此外，郭校長還是一位完成100次馬拉松壯舉的跑者，其精神與毅力令人欽佩。

王明鉅指出，健行科技大學附近的中壢運動公園區段徵收開發案，為桃園市刻正進行的重大建設之一，相關工程包含增加體育設施、遷移高壓電塔、規劃捷運GE05站、開發水上運動園區等，將為當地居民及健行科大師生提供更好的生活環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市府青年局表示，市府與健行科技大學互動密切，近年來進行多項合作，包括：辦理校園反毒反霸凌宣導活動、補助青年學生社團表演、舉辦青年職場培力活動、建立校園創業聯盟及桃園Link產業培力平台等，共同給予青年學子更多資源與支持。

包括市府青年事務局副局長涂淳惠、健行科技大學董事會董事長彭壽春、新任校長郭瑞祥、前立委鄭金玲、臺灣大學電機系名譽教授暨前科技部長陳良基、臺灣大學管理學院院長胡星陽、台達電技術長暨前臺灣大學代理校長郭大維、臺灣大學產學交流發展協會理事長翁素蕙等均一同出席。