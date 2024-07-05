綠金產業閃耀加值登場！產官學齊聚健行科大　打造優質減碳環境

▲「綠金產業閃耀加值計畫」產業低碳生產工作坊今天在健行科大登場，吸引上百位產官學界代表與會。（圖／健行科大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

全球興起減碳環保浪潮，由經濟部產業發展署舉辦「綠金產業閃耀加值計畫」產業低碳生產工作坊，今（5）日在健行科技大學登場，產業發展署簡任技正張尚鈞致詞時指出，感謝健行科大肩負起產學間合作量能，政府未來將持續為企業服務以打造更優質減碳環境為目標。

▲「綠金產業閃耀加值計畫」上，經濟部產業發展署簡任技正張尚鈞在會中致詞。（圖／健行科大提供）

經濟部產業發展署舉辦的「綠金產業閃耀加值計畫」，以推動產業邁向數位及淨零轉型、升級產業轉型為目的，今年度產業低碳生產工作坊邀集上百位產官學界代表在健行科大與會，開場時由廠商共同協助拍攝「健行，始終有你」視覺影片掀起高潮。

經濟部產業發展署簡任技正張尚鈞指出，政府持續積極推動減碳環保，更感謝健行科大負起與企業的合作量能，政府未來將持續努力為企業界服務，共同打造台灣成為更優質減碳環境。

健行科大校長李大偉表示，健行結合教授們專業與熱心付出，長期與業界進行知識分享與討論，共同攜手打造智慧化、低碳化產業願景，朝2050淨零排放的目標邁進；健行科大永續發展暨社會責任辦公室主任柯幼寧也提及，學校在響應節能減碳的政策下，匯集北台灣數十家廠商，長期持續推動針對碳盤查、低碳技術、精實管理、數位營運及綠色製造管理系統。其中今年成果更加豐碩，吸引更多公司響應健行所推動的綠金產業加值計畫行列。

▲健行科大永續發展暨社會責任辦公室主任柯幼寧（中），桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會前後任理事長黃輝彬（左）、蔡銘哲（右）在會後合影。（圖／健行科大提供）

與會的桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會理事長蔡銘哲認為，健行積極為低碳化、智慧化的服務群組努力，深受企業界肯定，未來希望能繼續攜手，共創美好台灣；桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會榮譽理事長黃輝彬強調，以他建廠經驗來說，投資節能減碳是必然趨勢，淨零碳排就是一種投資，「今天不做，明天成本更高」，企業應提早起步因應趨勢發展。