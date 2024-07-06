國際獅子會300B3區新總監周矢綾就職　力推健康服務

▲國際獅子會300B3區新總監周矢綾(右)就職。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300B 3區第1、2屆總監交接暨副總監及區行政幹部、理監事、區成員宣誓就職典禮，6日於八德區來福星大飯店舉行。桃園市長張善政出席典禮中表示，獅子會300B 3區的公益能量大，各界有目共睹；新任第二屆總監周矢綾以「盡善盡美、健康服務」為其年度主題，強調唯有健康的身心，才能做好地區社會服務。

周矢綾總監擁有豐富的護理專業背景、曾任台灣護理之家協會理事長暨衛生福利部多項任務型外聘委員，並經營寬福護理之家，提供安養照護服務、她一貫以照護民眾為志業，今次更承擔起帶領3000位獅友的責任，致力於凝聚一股強大的服務力量。周總監的夫婿林武銘，原為高階警界人員，為支持妻子的志業而提前退休，與她共同推廣社會服務，令人敬佩。

周總監選定「盡善盡美、健康服務」為其年度主題，強調有健康的身心才能更好地服務社會，創造盡善盡美的環境。她以山茶花「理想、謙讓、謹慎」的花語設計胸章，象徵獅子團隊以溫柔善良的心服務社會，並以心電圖象徵熱忱的心完成健康服務的使命。

就職典禮中，周總監公開宣佈了其任期中的主要工作目標和計劃、她將推動五大志業，確保各項區務能無縫接軌，提升獅友及社區民眾的健康意識、她成立了緊急災害救助委員會，確保在災害發生時能及時提供援助、周總監還積極申請國際獅子會基金（LCIF）的標準撥款，用於各項社會服務，並計畫捐贈兩台智慧全能居家醫療巡迴車，以便在社區中提供便捷的醫療服務、她也將推動糖尿病防治及相關撥款申請計劃，幫助更多糖尿病患者獲得所需的醫療資源，並透過舉辦馬拉松活動，鼓勵民眾參與運動，倡導健康生活方式，增進社區聯繫。

周總監除以「盡善盡美、健康服務」為目標，致力於實現各項工作計劃，嘉惠社區民眾，擴大『We Serve』的服務影響力。希望在有需要服務的地方，300B 3區的獅友都能留下足跡，並承先啟後建立300B 3區為國際總會下的模範副區。

國際獅子會300B 3區於2023年7月1日創立，由創區總監葉順英帶領龜山、桃園、蘆竹、八德、大溪、大園、復興區等分區獅友，展開一系列卓越的服務，包括會館購置、油電二用環保捐血車、遠距巡迴醫療車以及植樹環保公園的獅子雕像等重大成果。包括：市長張善政、議長邱奕勝、立委萬美玲、市府社會局長陳寶民、衛生局長劉宜廉、八德區長蔡豊展、第1屆總監葉順英等人士出席宣誓就職典禮。