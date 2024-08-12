被民眾黨控漏報1817萬擅自調節　端木正駁斥：均依法處理

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，承接造勢活動的行銷公司尼奧、時樂聲稱，未收到民眾黨申報3筆共916萬4311元支出，使民眾黨回頭查帳，發現會計師端木正以「時間來不及」為由，將漏報的2000多萬元擅自調節成9筆申報。對此，端木正回應《東森新媒體ETtdoay》，表示提供的簽證服務均依法令規定處理，相信監院、檢察署必能詳盡調查相關證據，釐清真相，還會計師清白。

民眾黨12日下午2時舉辦「柯文哲總統大選政治獻金申報說明記者會」，出席人員除了民眾黨主席柯文哲，還有與「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」負責人戴利玲關係匪淺的時任競總總幹事黃珊珊，以及時任競總副總幹事陳智菡，「木可公關行銷有限公司」老闆李文娟的哥哥、時任競總財務長李文宗。

陳智菡表示，當時有非常多小額募款到競總，支出部分包含小物製作、場地費等，全部委託會計師端木正做處理，現在卻查出漏報高達1817萬元，「詢問端木正後，他說他時間來不及，所以有很多漏報的情況，漏報之後就把漏報金額擅自調節。」

陳智菡補充道，目前只查41萬元以上的金額，但還有很多41萬元以下支出恐有漏報情形，「這位會計師把收入減掉支出跟剩餘款後，去調節當中的2000餘萬元，並分成9筆申報，且會計師沒有告訴競總任何人員，自行將短差2000多萬元申報給時樂與尼奧、木可等公司。」

針對被民眾黨指控漏報後擅自調節成9筆申報，端木正稍早發聲明回應，「本所會計師提供之簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。」

端木正強調，本件並不影響本所之營運，以及所有對客戶所提供之審計與顧問等服務，本所將繼續秉持「誠信正直」為客戶提供優質服務，並遵循專業規範執行相關業務。

【端木正聲明全文】

關於柯文哲先生政治獻金申報案，本所會計師提供之簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。

本所再次強調，本件並不影響本所之營運，以及所有對客戶所提供之審計與顧問等服務，本所將繼續秉持「誠信正直」為客戶提供優質服務，並遵循專業規範執行相關業務。