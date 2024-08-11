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基隆法國公墓中元普度　副市長邱佩琳：展現跨文化敬意

▲基隆法國公墓中元普度。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆法國公墓中元普度儀式，悼念清法戰爭時犧牲的法國軍人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市正砂社區發展協會於今（11日）在清法戰爭紀念園區舉行一年一度的中元普度儀式，悼念清法戰爭時犧牲的法國軍人以及普度無主孤魂。副市長邱佩琳出席此次活動，代表基隆市政府對先人致以崇高的敬意和深切的悼念。

清法戰爭紀念園區為基隆市定古蹟，園區內的四座墓塚，是最重要的文物，為全台數一數二之清末以來埋葬西洋人為主之公墓。隨著時代的變遷，這些長眠於異鄉的軍人在很長一段時間內被人們所遺忘。然而，基隆市正砂社區發展協會多年來不遺餘力地籌辦中元普度，讓這些亡魂能夠得到應有的尊重和祭奠，並感受到台灣的溫暖與善意。

▲基隆法國公墓中元普度。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲清法戰爭紀念園區為基隆市定古蹟。

邱佩琳表示，基隆市一直以來都是一座包容多元文化的城市，法國公墓是我們城市文化與歷史的一部分。透過這項普度儀式，我們不僅追思逝者，也強調了人類共同的價值觀，尊重生命，珍視和平。活動的亮點之一是來自本地音樂家的演出，以悠揚的樂聲為儀式增添了不少藝術氛圍。此外，法國在台協會也應邀出席，他們對於基隆市民的善行和熱情表示感謝，並稱讚這座城市的包容和人文情懷。

今年的中元普度儀式特別隆重，由正砂社區發展協會主辦，吸引了眾多市民和外國友人的參加。儀式在一片莊嚴肅穆的氣氛中展開，包括悼祭儀式、音樂演奏、獻香祭拜、法師誦經等活動，不僅紀念了法國軍人，還對當年清法戰爭中殉職的清軍表達了悼念之意。張廖簡姓宗親會作為今年的輪值主辦單位，以擴大規模的方式對異鄉靈魂進行普度，並藉此強調“世界大同”的博愛精神。

▲基隆法國公墓中元普度。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳（左）。

文觀局長江亭玫表示，這場中元普度儀式不僅僅是一個祭祀活動，更是一個促進文化交流的平臺，透過這樣的活動，基隆市向世界展示了它的文化多樣性和包容性，同時也讓更多人瞭解到這段被遺忘的歷史。

基隆市法國公墓中元普度儀式的成功舉辦，不僅再次喚起人們對歷史的追思，也為基隆市的多元文化發展注入了新的活力。此活動不僅是對過去的緬懷，更開啟對未來跨文化交流的美好願景。

▲基隆法國公墓中元普度。（圖／記者郭世賢翻攝）

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