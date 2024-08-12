烏克蘭插旗畫面曝光！　反攻俄羅斯「抓到整票戰俘」

▲烏克蘭在俄羅斯庫斯克地區插上烏克蘭國旗，抓到數十名戰俘。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭軍隊攻入俄羅斯西部庫斯克（Kursk）向俄羅斯境內推進30公里，烏軍不但在庫斯克地區插上烏克蘭國旗，依據烏克蘭國防情報機構專案「我想活下去」（Hochu Zhit）11日深夜發布的最新影像，烏克蘭抓到數十名俄羅斯戰俘，遮住眼部、雙手被綁，有的人坐在地上、也有人站在牆邊。

每日郵報、烏克蘭真理報報導，烏克蘭國營專案項目「我想活下去」旨在協助俄羅斯軍隊士兵安全投降，依據烏克蘭公布的俄羅斯戰俘影片，這些人是在烏克蘭跨境攻入庫斯克地區時抓到，當烏克蘭士兵詢問這些人來自何處時，其中2人宣稱來自車臣城市格羅茲尼（Grozny）。

▲被抓到的戰俘都被擋住眼睛，雙手被綁。（圖／翻攝自X）

依據專案「我想活下去」的聲明，烏軍突襲小組抓到這群親俄車臣部隊，這些人試圖逃跑以避免被俘虜，因為車臣領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）曾說過阿赫馬特部隊（Akhmat）成員絕對不會投降，「通常他們不會投降，因為躲在後面，但庫斯克情勢發展快速，這群阿赫馬特部隊成員甚至沒有試著抵抗」。

Відео державного проєкту "Хочу жить": як стверджується, на ньому полонені бійці "Ахмата", яких захопили в Курській області РФ pic.twitter.com/YNkHGhOakD — Українська правда (@ukrpravda_news) August 11, 2024

在烏克蘭攻入庫斯克地區之後，烏俄兩軍已進入第6天，俄羅斯國防部表示，烏克蘭軍隊向俄羅斯境內推進30公里。依據畫面，還有烏軍直接拆掉村莊內的俄羅斯國旗，丟在地上狂踩，並重新插上烏克蘭國旗。

烏克蘭高階軍官透露，數千名烏軍參與這次行動，「我們處於進攻狀態，這次行動的目的是分散敵軍陣地，造成最大損失，同時破壞俄羅斯局勢穩定，使他們無法保護自己的邊境。」