烏克蘭插旗畫面曝光！　反攻俄羅斯「抓到整票戰俘」

▲烏克蘭在俄羅斯庫斯克地區插上烏克蘭國旗,抓到數十名戰俘。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭軍隊攻入俄羅斯西部庫斯克(Kursk)向俄羅斯境內推進30公里,烏軍不但在庫斯克地區插上烏克蘭國旗,依據烏克蘭國防情報機構專案「我想活下去」(Hochu Zhit)11日深夜發布的最新影像,烏克蘭抓到數十名俄羅斯戰俘,遮住眼部、雙手被綁,有的人坐在地上、也有人站在牆邊。

每日郵報、烏克蘭真理報報導,烏克蘭國營專案項目「我想活下去」旨在協助俄羅斯軍隊士兵安全投降,依據烏克蘭公布的俄羅斯戰俘影片,這些人是在烏克蘭跨境攻入庫斯克地區時抓到,當烏克蘭士兵詢問這些人來自何處時,其中2人宣稱來自車臣城市格羅茲尼(Grozny)。

▲被抓到的戰俘都被擋住眼睛,雙手被綁。(圖/翻攝自X)

依據專案「我想活下去」的聲明,烏軍突襲小組抓到這群親俄車臣部隊,這些人試圖逃跑以避免被俘虜,因為車臣領導人卡狄羅夫(Ramzan Kadyrov)曾說過阿赫馬特部隊(Akhmat)成員絕對不會投降,「通常他們不會投降,因為躲在後面,但庫斯克情勢發展快速,這群阿赫馬特部隊成員甚至沒有試著抵抗」。

在烏克蘭攻入庫斯克地區之後,烏俄兩軍已進入第6天,俄羅斯國防部表示,烏克蘭軍隊向俄羅斯境內推進30公里。依據畫面,還有烏軍直接拆掉村莊內的俄羅斯國旗,丟在地上狂踩,並重新插上烏克蘭國旗。

烏克蘭高階軍官透露,數千名烏軍參與這次行動,「我們處於進攻狀態,這次行動的目的是分散敵軍陣地,造成最大損失,同時破壞俄羅斯局勢穩定,使他們無法保護自己的邊境。」

BREAKING: AFU soldiers plant a Ukrainian flag in the village of Guevo, the Kursk region of Russia



Earlier it was reported that the Ukrainians are gradually advancing in the region. pic.twitter.com/5ZrY6obAOS