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烏克蘭施加壓力！澤倫斯基證實「將戰火推向侵略者」　俄居民急撤

▲▼烏克蘭坦克開進俄羅斯庫斯克地區後，正向目標開火。（圖／路透）

▲烏克蘭坦克開進俄羅斯庫斯克地區後，正向目標開火。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基於當地時間10日在演說中坦承，烏軍已從烏克蘭東北部「入侵」俄羅斯的西部領土庫斯克，將這場戰爭推向侵略者的領土。對此，俄羅斯國防部承認烏軍的入侵，將防禦行動稱為「反恐」，目前戰鬥仍在持續中。對於俄國總統普丁而言，這場戰爭無疑是一場恥辱，目前已造成至少400名俄軍死亡。

根據《太陽報》等外媒報導，烏克蘭軍隊從當地時間6日起，向俄羅斯西部領土庫斯科州（Kursk）發動攻擊，該地與烏克蘭東北部的蘇梅州（Sumy）接壤，儘管戰爭仍在持續當中、烏軍正在向前推進，但基輔當局對於「入侵」也保持沉默，不過澤倫斯基10日在談話中透露，目前烏軍正在採取行動，將戰爭帶俄羅斯領土。

俄羅斯國防部9日承認烏軍的入侵，並表示俄軍正在蘇賈（Sudzha）郊區與烏軍交戰；至於莫斯科當局則於10日宣布，與烏克蘭接壤的庫爾斯克州、步良斯克州、別爾羅德州展開「反恐行動」。

▲▼烏軍入侵俄羅斯庫斯克州蘇賈鎮。（圖／路透）

▲烏軍入侵俄羅斯庫斯克州蘇賈鎮。（圖／路透）

報導指出，位於俄羅斯西北部領土庫爾斯克州的西部城市雷利斯克（Rylsk）附近，俄軍車隊遭受烏軍使用海馬斯飛彈（HIMARS）的攻擊，當飛彈擊中處於靜止狀態的俄軍卡車縱隊時，爆炸聲此起彼落，約有14輛裝載武器和彈藥的車輛在襲擊中被炸毀，士兵從卡車上跳下來。

一名駕車經過的人透過社群媒體上傳影片，畫面中出現慘遭戰虎燒毀的柱子，一旁則散落著腐爛屍體。

行星實驗室（Planet Labs）所拍攝到的衛星影像也顯示，俄羅斯利佩茨克空軍基地、基地內存放的700枚滑翔炸彈，已經在烏軍利用無人機發動的閃電戰中被摧毀殆盡，淪為滿目瘡痍的廢墟，影片內還可以看到爆炸產生巨大的火球，被認為是烏軍襲擊後所造成的，當地民眾絕望從附近4個村莊逃離。

▲▼隨著烏軍入侵俄羅斯庫斯克州，當地居民被迫從住家撤離。（圖／路透）

▲隨著烏軍入侵俄羅斯庫斯克州，當地居民被迫從住家撤離。（圖／路透）

《基輔獨立報》引述消息人士說法，表示空軍基地內還存放著戰鬥機與直升機。據悉，俄軍過去經常使用滑翔飛彈，攻擊烏克蘭境內的民用基礎設施。

報導分析，烏軍此次將戰爭帶進侵略者俄羅斯境內，且戰鬥持續至第5天，造成當地7萬6000多名居民被迫從戰火蹂躪的地區撤離，對於俄羅斯總統普丁而言可是「失了面子」的羞辱，因此普丁感覺非常憤怒，而在第2次的毀滅性閃電戰中，烏軍還發射海馬斯飛彈，導致俄軍400人在大規模的飛彈及集中喪生。

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