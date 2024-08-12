烏克蘭攻入領土達30公里！　俄羅斯認了

▲烏克蘭軍隊位在俄烏邊境城市蘇梅。（圖／路透社，下同）

文／中央社

俄羅斯今天承認，烏克蘭軍隊已深入邊境地區庫斯克（Kursk）。烏克蘭一名高階官員表示，此次攻勢旨在「破壞俄羅斯穩定」並「分散」其兵力。

俄羅斯與烏克蘭今晚互指對方應為俄軍占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠起火事件負責，不過兩國和聯合國核子監督機構均表示這座位於烏克蘭南部的核電廠沒有核外洩跡象。

法新社報導，烏克蘭一名安全官員表示，基輔已部署數以千計士兵參與這波突襲行動。在俄羅斯於烏克蘭東部戰場緩慢推進數月之後，基輔掌握了戰場主動權。

這名不願透露姓名的安全官員表示：「這樣做的目的是分散敵軍陣地，造成最大損失，同時破壞俄羅斯局勢穩定，使他們無法保護自己的邊境。」

烏克蘭發動的這波攻擊已進入第6天，克里姆林宮似乎有點措手不及，莫斯科軍隊緊急調動後備部隊、戰車、戰機、火砲和無人機，試圖壓制烏方攻勢。

不過俄羅斯軍方今天似乎承認烏克蘭已能在某些地區滲透其領土深達30公里。

俄羅斯國防部在針對庫斯克西部的每日戰情中表示，他們「挫敗」了烏克蘭軍隊使用裝甲車「深入俄羅斯領土」的企圖。

俄羅斯國防部說，有些烏軍部隊已駐紮在托爾皮諾村（Tolpino）和奧布希奇科洛德茲村（Obshchy Kolodez）附近，距離俄羅斯與烏克蘭邊境分別約25公里和30公里。

烏克蘭官員還表示，俄羅斯聲稱基輔部署了1000名士兵的說法是嚴重低估。這名官員表示，烏克蘭士兵數量「遠遠超出這個數字」，有「好幾千人」。