俄國防部認了！烏克蘭攻入境內30公里　烏軍「拆俄國旗」狂踩

▲烏克蘭士兵狂踩俄羅斯國旗。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭軍隊攻入俄羅斯西部庫斯克州(Kursk),兩軍交戰已進入第6天,俄羅斯國防部表示,烏克蘭軍隊向俄羅斯境內推進30公里。如今更有畫面顯示,烏軍直接拆掉村莊內的俄羅斯國旗,丟在地上狂踩,並重新插上烏克蘭國旗。

根據BBC報導,俄羅斯國防部表示,俄軍正在距離烏克蘭邊境分別約25公里、30公里的庫斯克州托爾皮諾村(Tolpino)和奧布希奇科洛德茲村(Obshchy Kolodez)和烏軍激戰,俄軍挫敗了烏克蘭軍隊使用裝甲車深入俄羅斯領土的企圖。

▲烏克蘭軍隊攻入俄羅斯境內30公里。(圖/路透)



俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)指責,基輔當局正在恐嚇愛好和平的俄羅斯居民。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)證實,俄羅斯今年夏天從庫斯克州向烏克蘭境內發動2000次襲擊,「大砲、迫擊砲、無人機,我們還記錄了導彈襲擊,每一次的襲擊我們都會給予相對的回應。」

▲烏克蘭軍隊攻入俄羅斯西部庫斯克州。(圖/路透)



烏克蘭高階軍官透露,數千名烏軍參與了這次行動,「我們處於進攻狀態,這次行動的目的是分散敵軍陣地,造成最大損失,同時破壞俄羅斯局勢穩定,使他們無法保護自己的邊境。」

烏克蘭官員還表示,俄羅斯聲稱基輔部署了1000名士兵的說法是嚴重低估,烏克蘭士兵數量遠遠超出這個數字,預估有好幾千人。

Ukrainian soldiers remove Russian flag from the Sverdlikovo village council. Sverdlikovo village, Kursk region, which was captured during the first day of operation. https://t.co/OfEsUzvE4K pic.twitter.com/n9XCmXZMYk

BBC證實的網路影片顯示,俄羅斯在距烏克蘭邊境25公里的列夫伸卡村(Levshinka)發動了襲擊,而烏克蘭軍隊聲稱佔領了庫斯克州多個定居地。烏克蘭士兵拆下維爾德利科沃村(Sverdlikovo)、格沃村(Guevo)俄羅斯國旗,插上烏克蘭國旗的過程。

⚡️BREAKING: AFU soldiers plant a Ukrainian flag in the village of Guevo, the Kursk region of Russia



Earlier it was reported that the Ukrainians are gradually advancing in the region. pic.twitter.com/5ZrY6obAOS