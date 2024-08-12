俄國防部認了！烏克蘭攻入境內30公里　烏軍「拆俄國旗」狂踩

▲烏克蘭士兵狂踩俄羅斯國旗。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭軍隊攻入俄羅斯西部庫斯克州（Kursk），兩軍交戰已進入第6天，俄羅斯國防部表示，烏克蘭軍隊向俄羅斯境內推進30公里。如今更有畫面顯示，烏軍直接拆掉村莊內的俄羅斯國旗，丟在地上狂踩，並重新插上烏克蘭國旗。

根據BBC報導，俄羅斯國防部表示，俄軍正在距離烏克蘭邊境分別約25公里、30公里的庫斯克州托爾皮諾村（Tolpino）和奧布希奇科洛德茲村（Obshchy Kolodez）和烏軍激戰，俄軍挫敗了烏克蘭軍隊使用裝甲車深入俄羅斯領土的企圖。

▲烏克蘭軍隊攻入俄羅斯境內30公里。（圖／路透）



俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）指責，基輔當局正在恐嚇愛好和平的俄羅斯居民。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）證實，俄羅斯今年夏天從庫斯克州向烏克蘭境內發動2000次襲擊，「大砲、迫擊砲、無人機，我們還記錄了導彈襲擊，每一次的襲擊我們都會給予相對的回應。」

▲烏克蘭軍隊攻入俄羅斯西部庫斯克州。（圖／路透）



烏克蘭高階軍官透露，數千名烏軍參與了這次行動，「我們處於進攻狀態，這次行動的目的是分散敵軍陣地，造成最大損失，同時破壞俄羅斯局勢穩定，使他們無法保護自己的邊境。」

烏克蘭官員還表示，俄羅斯聲稱基輔部署了1000名士兵的說法是嚴重低估，烏克蘭士兵數量遠遠超出這個數字，預估有好幾千人。

Ukrainian soldiers remove Russian flag from the Sverdlikovo village council. Sverdlikovo village, Kursk region, which was captured during the first day of operation. https://t.co/OfEsUzvE4K pic.twitter.com/n9XCmXZMYk — Special Kherson Cat ???????????? (@bayraktar_1love) August 10, 2024

BBC證實的網路影片顯示，俄羅斯在距烏克蘭邊境25公里的列夫伸卡村（Levshinka）發動了襲擊，而烏克蘭軍隊聲稱佔領了庫斯克州多個定居地。烏克蘭士兵拆下維爾德利科沃村（Sverdlikovo）、格沃村（Guevo）俄羅斯國旗，插上烏克蘭國旗的過程。

⚡️BREAKING: AFU soldiers plant a Ukrainian flag in the village of Guevo, the Kursk region of Russia



Earlier it was reported that the Ukrainians are gradually advancing in the region. pic.twitter.com/5ZrY6obAOS — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2024

BBC證實的照片也顯示，俄羅斯在庫斯克核電廠建立新的防線，目前在奧布希奇科洛德茲村的戰線，距離核電廠不到50公里。俄羅斯表示，庫斯克州邊境地區已有7.6萬人撤離，當地也宣布進入緊急狀態。

烏克蘭議員奧貢恰連科（Oleksiy Goncharenko）更直言，庫爾斯克行動比100次和平高峰，還讓人更接近和平，「當俄羅斯需要在自己的領土上反擊、逃跑，當他們必須關心這件事時，這就是表明必須停戰的唯一方法。」