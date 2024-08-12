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台鐵北迴線8／30起改點！和仁-崇德單線行駛到年底　調整278列次

▲▼台鐵,EMU900型,電聯車,區間車,自行車,無障礙,輪椅。（圖／台鐵）

▲台鐵和仁=崇德目前維持單線雙向行車，8月30日起調整278次列車的時刻。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

受凱米颱風影響，北迴線小清水溪橋路線中斷，預計年底修復，目前和仁=崇德間單線雙向通行，行車時間從原本5.5分鐘增至12.5分鐘，台鐵公司今（12日）宣布，為維持列車準點行駛，8月30日起調整278列次的列車時刻，其中變動5分鐘以上班次計189列次。

台鐵公司指出，北迴線K53西正線小清水溪橋路線中斷，預計年底才能修復。現階段和仁=崇德間僅能單線雙向通行，距離長達10.1公里，每列車行車時間由原本5.5分鐘需增至12.5分鐘，路線容量亦連帶降低。

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台鐵公司表示，為維持列車準點行駛，需進行時刻調整因應，考量花東地區旅運需求及災後恢復，此次時刻調整在路線容量受限下，已儘量維持現行東部幹線運能，並訂於暑期過後、8月30日起實施。

一、樹林=花蓮間原太魯閣號217、248次及普悠瑪號221、247、218、236次計6列次改由EMU3000型新自強號替駛，每日增加988個座位數提升運能。

二、週一至週四列車數不縮減。

三、原週五5列次加班車(237、427、436、488、405次)及週五跨週六492次(屏東-台北-台東)暫停行駛，改以屏東-七堵152次及樹林-台東452次替駛。

四、原週六5列次加班車(202、436、418、405、427次) 暫停行駛。

五、原週日10列次加班車(223、250、234、233、237、418、436、443、405、427次)暫停行駛。

六、區間快車截短行駛:
(一)4006次(桃園-花蓮)截短行駛至南澳。
(二)4030次(樹林-花蓮)截短行駛至和平。
(三)4021次(花蓮-樹林)截短由和平始發。
(四)4033次(花蓮-宜蘭)截短由和仁始發。

台鐵公司表示，此次時刻調整共計調整278列次，其中變動在5分鐘以上班次計189列次，約佔旅客列車21.2%，相關列車車次、時刻，明日起參閱台鐵公司網站及各車站公告。8月16日0時起開放一般旅客訂票，8月16日上午9時起開放團體訂票。

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