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誤點等1小時「還沒上車就關門」丟包乘客　台鐵致歉：會調查釐清

▲▼台鐵,台鐵北返,台鐵月台,普悠瑪,火車,台北車站。（圖／記者李宜秦攝）

▲有旅客反映，近日搭乘普悠瑪時不僅誤點，排隊旅客沒完全上車，車門就關閉。非當事列車（示意圖／資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵經常誤點，有民眾近日搭乘從台北出發的普悠瑪，列車誤點27分鐘，等到列車進站後，排隊乘客還沒有完全上車，車門就關閉了，即使站務員通報列車仍駛離月台。台鐵公司致歉表示，因下班尖峰時間，月台旅客甚多，導致旅客來不及乘車，已進行調查、釐清相關同仁應處作為及責任。

一名女網友昨（11日）在論壇Dcard發文指出，她原訂搭乘8月10日下午4時40分的普悠瑪列車，列車不慎誤點27分鐘，等到列車進站，她與友人在車廂門口排隊上車，前面女乘客剛把腳踏車抬上車廂，列車門就關了，女子反應快，腳才沒有被車門夾住。

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該網友說，站務員見3人沒上車，立刻以對講機通報，但列車依然開走，3人當下都非常傻眼，而且已經在月台等了1小時，站務員請3人到台北車站一樓處理，「中間每問一個窗口，叫我們去的地方都不一樣，問了好幾個窗口才抵達可以處理的值班站長室。」

該網友氣憤說，原訂6時20分就可以抵達台中，拖到7時47分才會到，在車站浪費好幾個小時，台鐵只留下聯絡方式，聲稱要調監視器釐清事件經過，也不清楚後續處理狀況，真的非常生氣，台鐵處理方式及態度實在不知道該說什麼。

台鐵公司對此說明，8月10日台北站開車的273次普悠瑪，到站時間為下午5時07分，停車後，開門至列車開出約1分20秒，但當天適逢周五下班尖峰時間，月台上旅客甚多人潮擁擠，導致3名旅客不及乘車，而發生列車開離的情況；該旅客留下紀錄後，即安排其改搭下一班晚間6時列車南下。

台鐵公司指出，車站對列車停妥後的開、關門，均有一定的標準作業程序，現在台北站已進行調查、釐清相關同仁包括月台嚮導、運轉員及列車長，應處作為及責任。

台鐵公司表示，此次「造成旅客不及乘車」的後續處理，除由車站主管向旅客先行致歉外，後續於釐清相關人員責任後，將再拜訪旅客向其詳細說明，並致上最深的歉意。

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