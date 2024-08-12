驚險！2女移工騎電動車上國道　彰化20天第3起誤闖

記者唐詠絮／彰化報導

凱米颱風來襲時有輛黃牌重機騎上國道，日前又有一名阿北誤闖，未料今(12日)上午又有2名女移工(26歲、23歲)各自騎乘電動二輪車，沿著彰化交流道進入國道1號往北駛，在196K處接國道3號避車彎處被警方攔下，並調派吊車前往將機車載離，同時依法開罰3000以上6000元以下罰鍰。

▲彰化2女移工騎電動二輪車誤闖國道。（圖／民眾提供）

▲阿伯騎機車誤闖國道。（圖／民眾提供）

國道第三公路警察大隊於上午8時49分，在國道1號北向196公里避車彎，接獲中區交控中心通報有2部機車騎上國道，派遣員林分隊前往處理，發現是張姓及陳姓女子騎乘微型電動二輪機車，由彰化交流道北上誤闖國道，依法舉發誤闖國道違規。

▲凱米颱風來襲騎黃牌重機雙載闖入國道。（圖／民眾提供）

7月25日凱米颱風來襲時，有一名駕駛騎乘黃牌重機雙載，一路往北疾駛，騎了18公里後下南屯交流道；8月8日1名80歲阿北騎機車返豐原，竟騎上國道1號；今日再度發生2名女移工誤闖國道，一旁車輛疾駛，險象環生。

國道第三公路警察大隊呼籲用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，依據道路交通管理處罰條例第33條第4項，騎乘機車誤闖國道高速公路處駕駛人3000以上6000元以下罰鍰。