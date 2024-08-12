台中14歲女控遭男網友性侵！下體驗不到DNA　法院判他無罪

▲14歲少女控遭劉姓男子性侵，不過沒驗到劉男DNA，判無罪。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者劉人豪／台中報導

台中一名劉姓男子透過IG認識14歲少女，並邀少女前往汽車館看影片，事後少女指控遭劉男硬上性侵，台中地院審理時，發現少女處女膜雖有撕裂傷，但身體部位均無明顯外傷，與常理不符，另外也沒驗出劉男的DNA，判決劉男無罪。

判決指出，劉男2022年11月17日，透過IG認識少女，少女也說她14歲，劉男同年12月4日邀少女到汽車旅館觀賞影片，劉男乘少女在房內觀看電影時，脫下少女衣服，少女察覺有異而出言制止，並試圖徒手推開劉男離開現場，但仍遭劉男脫去上衣性侵得逞，是後劉男載少女返回住處，少女因不堪受辱而心情低落，並於同日在IG上發布表達其情緒低落的限時動態，友人得知後勸她報警，少女同年12月6日向學校導師告知並通報。

劉男否認有何強制性交犯行，說在汽車旅館裡有問少女是否想做愛，少女表示月經來了不舒服而拒絕，於是就沒有任何強制舉動，沒有脫少女衣服也沒有性侵。

法院認為，少女稱其有出言拒絕並以手持續推劉男反抗但無法推開，若少女確遭強制性交，且已有竭力抗拒，則少女身體除陰部外，應有其他傷勢，但驗傷診斷書所載傷勢，僅有「陰部處女膜七點鐘方向撕裂傷」，其餘身體部位均「無明顯外傷」，與常理不符，且少女於案發前，已與前男友交往一年多，而少女前往醫院驗傷距案發日已有2日以上，處女膜有撕裂傷是否為劉男所為讓人存疑。

另外警方採集少女外陰部、陰道、陰道深部、左右手指甲縫之檢體，併同劉男唾液採樣，進行DNA鑑定，鑑定後未檢出足資比對結果，無法證明有強制性交犯行，判決劉男無罪。可上訴。