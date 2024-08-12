會計師端木正「漏報1817萬」還擅自調節　黃珊珊：會依法追究責任

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，承接造勢活動的行銷公司尼奧、時樂聲稱，未收到民眾黨申報3筆共916萬4311元支出，使民眾黨回頭查帳，發現會計師端木正以「時間來不及」為由，將漏報的2000多萬元擅自調節成9筆申報。面對會計師爆發如此大的爭議，時任柯文哲競辦總幹事黃珊珊說明，會依法追究其責任。

▲柯文哲今出席記者會說明大選時政治獻金流向。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

民眾黨11日下午5時宣布，將在今（12日）下午2時舉辦「柯文哲總統大選政治獻金申報說明記者會」，針對柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報過程出現問題，經全面清查後，時任競選團隊成員將一併公開說明，向社會大眾釋疑。

說明會的出席人員，除了柯文哲外，還有與「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」負責人戴利玲關係匪淺的時任競總總幹事黃珊珊，以及時任競總副總幹事陳智菡，還有「木可公關行銷有限公司」老闆李文娟的哥哥、時任競總財務長李文宗。

陳智菡說明，民眾黨週末進行清查，因為整體款項非常多，截至目前為止做了第一階段處理，就是查核了41萬元以上的支出，發現裡面有一些疑義，將41萬以上支出收據全部調出來，結果發現有15筆漏報，也就是沒有如實申報給監察院。

陳智菡也公布15筆漏報的收據，另外還有2筆「誤報」，陳強調，當時有非常多小額募款到競總，支出部分包含小物製作、場地費等，全部委託會計師端木正做處理，現在卻查出漏報高達1817萬元，「詢問端木正後，他說他時間來不及，所以有很多漏報的情況，漏報之後就把漏報金額擅自調節。」

陳智菡稱，目前只查41萬元以上的金額，但還有很多41萬元以下支出恐有漏報情形，「這位會計師把收入減掉支出跟剩餘款後，去調節當中的2000餘萬元，並分成9筆申報，在沒有告訴競總任何人員狀況下，自行將短差2000多萬元申報給時樂與尼奧、木可等公司。」

面對端木正爆出這麼大的瑕疵造成民眾黨嚴重受損，目前有無合作關係，會不會跟對方解約，以及端木正是否還有黨員身份，要不要移送中評會處理？黃珊珊回應，去年7月競總跟端木正會計師簽約，對方當時沒有任何黨職，直到今年3月有中央委員陸續辭職，所以才遞補上，但過沒多久他也因個人因素自動離職，沒參與黨的運作。

黃珊珊提及，關於與端木正的合約，要先清查相關事實，還需要對方的協助跟配合，「現在最重要是對相關工作調查，當然會計師要負的責任，（我們）會依法追究。」已請財務部門跟端木正核對過程細節，希望可以儘速釐清。

《東森新媒體ETtoday》記者實際致電給會計師端木正，但對方手機關機，並未接通。