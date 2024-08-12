快訊／「民眾黨不會被挫折擊垮」　柯文哲：錢沒有跑到任何人口袋

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，今12日親自召開記者會說明。對此，民眾黨主席柯文哲表示，他們利用假日徹底清查帳務，發現民眾黨將「登打業務」外包，這個過程有人便宜行事，才造成此爭議。他強調，但事實上每筆支出都有憑證，也用在選舉，更沒有跑到任何人口袋，民眾黨一定會從錯誤中學習、進步，才是負責任的作法，民眾黨不會被任何挫折擊垮。

▲柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲表示，事情的真相絕不是名嘴、側翼所謠傳的，第一時間民眾黨不知情，所以利用假日徹底清查，經過兩天努力，才有現在的調查結果。

柯文哲表示，2024總統大選自己感謝每筆小額捐款，大家會捐錢，都是相信台灣能更好，柯文哲能改變政治文化，才有這些款項。而且今天調查結果顯示，每筆支出都有憑證，都用在選舉相關事務，更重要的是沒有跑到任何人口袋。

但為何還是發生這個爭議？柯文哲指出，因為民眾黨將「登打業務」全部外包，造成有人便宜行事，沒有一筆一筆輸入，最後將最大筆的帳務拆分，造成現在這個錯誤結果。

柯文哲強調，這是民眾黨成立後的第一次大選，都還在摸索，也沒有經驗，他認為還能做得更好，尤其是現在發生監察院帳務登入這個錯誤，絕對是不應該發生，但既然已經發生，民眾黨會用最快速度補正資料。

柯文哲喊話，民眾黨會從錯誤中學習，用最高標準要求自己，更一定會繼續進步，這才是負責任的做法，保證民眾黨將繼續努力，不會被任何挫折擊垮。

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