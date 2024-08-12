國稅局電腦旁竟擺「麥仔茶」！他曝諧音笑：台灣鯛不要吵

▲男子近日到國稅局服務窗口辦業務，見每個櫃台都放了2瓶「麥仔茶」。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

不少台灣人愛玩諧音梗，而近日一位網友去國稅局辦業務，發現每個櫃檯都放了2瓶「麥仔茶」，讓他聯想到一個諧音梗。不少人直呼，「服務業都要學起來」、「太懂了我也要來擺」。

原PO在社群Threads發文並上傳一張照片，只見國稅局的服務窗口，在桌機旁放了2瓶鋁箔包的愛之味「麥仔茶」，而不是一般的綠色乖乖，且其他的窗口也都有放，這讓他聯想台語發音的「不要吵」，直呼「國稅局的櫃檯放麥仔茶，是不是叫台灣鯛（奧客）不要吵？」

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▲2瓶鋁箔包的愛之味「麥仔茶」，放在桌機旁。（圖／翻攝Threads）

此文一出，網友紛紛留言「會不會人家只是非常愛喝麥仔茶」、「不可能諧音梗用得這麼透徹愛死」、「我們餐廳有賣麥仔茶偶爾還是會有鯛出現還是有收錢的不算」、「原來如此，我今天看到還在想為啥？放乖乖也就算了放麥茶幹嘛」、「太懂了我也要來擺」。

原PO也回覆，「我有特地觀察其他窗口，一樣的擺法兩罐，看來是整個單位的共識。」

也有人開玩笑說，除了乖乖、麥仔茶，最近也買一包鹽放在公司的座位旁邊，並在周圍灑一圈鹽，用來驅趕壞運氣。

此外，本屆奧運舉重女神郭婞淳拿下銅牌，也有眼尖粉絲發現她在現場放一大包乖乖，有不少網友笑說，「台灣民間信仰笑死」、「郭婞淳上場的時候隨隊人員也整場抱著」。

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