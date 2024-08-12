順路接送上下班！同事「厚臉皮1行為」讓他怒了：看錯人

▲男網友抱怨，自己每天接送同事上下班，卻被對方當成理所當然。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

「真的是看錯人了！」1名男網友抱怨，自己先前跟某位同事感情不錯，因為他每天上班都會經過對方家附近，同事便詢問是否可以順路接送，他也欣然答應，然而同事只有剛開始會道謝，也沒幫忙負擔油錢及過路費，平常更不會請喝飲料或其他表示，讓他相當傻眼，「好像什麼事情都是幫忙久了就會被當理所當然」。

原PO在Dcard以「關於天天被搭便車的心情」為題發文，表示「這陣子跟某同事變比較熟，他偶然得知我每天開車上班的路途會經過他家附近，於是便請我順路載他上下班。看在交情還不錯的情況下我答應了，我都是請他走到我的必經之路上，就這樣持續了四個月。中途有一個月他腳受傷還要我開車繞進他家（來回多10分鐘路程）」。

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男網友提到，對方似乎開始覺得理所當然，除了剛開始偶爾會說謝謝，平常完全沒有負擔油錢、高速過路費等，且上車就開始睡覺、滑手機，有時中午載對方出去吃飯也不會幫忙付停車費，「有開車的都知道通勤花費很大，都領一樣的薪水，我幫他省下交通費跟時間還有騎車的精力，我不強求他分擔油錢，但至少要有一點感謝之意吧」。

原PO表示，「有一次假日我開車載他去逛街，過程我去上廁所，他說要買飲料，結果回來他只買自己的。當下看到真的覺得我對他這麼好有什麼用，我根本也不是想喝飲料，但他問都沒問感覺就很差。現在覺得好像什麼事情都是幫忙久了就會被當理所當然…想知道這種人是真的不知道禮節還是單純臉皮厚，真的是看錯人了」。

貼文引發討論，不少過來人留言「既然只是同事，本來也就沒什麼感情，要不要直接提出你要跟他分路費？或是起碼應該把同事省下來的路費給你」、「一開始就要拒絕了，凡事開第一例，後面就更多問題」、「職場上很多方便當隨便的同事」、「這種真的只能說你要有放棄這個朋友的心理準備。當你不想接送了，通常還被對方覺得你愛計較小心眼。」

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