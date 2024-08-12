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捷運站提款機領千元「吐5張」！ 苦主崩潰：不敢花

（合成圖／翻攝自Threads／davnii._.nick）

▲原PO領1000元，提款機竟吐出5張200元。（合成圖／翻攝自Threads／davnii._.nick）

圖文／CTWANT

「在捷運市府領錢領到5張200，不敢花怎解？」1名男網友近日在捷運站內提款機領1000元，結果出鈔機卻給他5張比較罕見的綠色200元，讓他直呼「不敢花」。貼文曝光後也釣出一票苦主，紛紛表示最近捷運站內的提款機都是以200元紙鈔為主，有些店家會不敢收，還有便利商店店員無奈表示：「200讓身為做7-11的我看到，又要多一個槽放錢了。」

原PO近日在Threads貼出北捷市政府站內的國泰世華提款機領現金1000元，只見出鈔機當下竟吐出5張200元，也讓他當場傻眼，直呼「不敢花怎麼辦？」

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貼文曝光後也吸引逾7千名網友按讚，更釣出不少苦主，「欸，葫洲捷運站也是，我每次拿錢都怕他們說不收」、「之前很興奮拿到五張，下一秒到拉麵店使用自助點餐機用不了，跑到外面店家沒人要跟我換」、「只要是真鈔，按理說，店家是不應該拒絕才對，但，好像也沒強制性一定要收」、「大直站的atm也很多200元鈔」、「南京復興too。」

也有不少人建議，「再存回去！200一堆店家不收」、「200可以塞進去悠遊卡加值機裡面，機器讀得出來」、「不喜歡可以存回去」、「可以拿去台灣銀行換你想要的面額鈔票」、「你就拿去繳費，不然就去比較大間的店用，他們一定會收」、「直接花，台鐵、便利商店一定會收的。」

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