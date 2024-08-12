金流爭議「會計師三大錯誤」　黃珊珊：民眾黨會配合調查

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲因競選政治獻金引發爭議，做為當時民眾黨競選總幹事的黃珊珊12日於記者會上說明，競選總部財務都交給會計師，但會計師的部分出現三大錯誤，相關法律責任民眾黨都會主動配合調查。

▲柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

黃珊珊說明，競選總部每週所有支出都有交出去給會計師，照理講他要逐筆上傳，但這次去清查，發現民眾黨留存憑證的並未每一筆都申報。

黃珊珊點出三大錯誤，第一錯誤是會計師漏報，累積到最後就會有短差，因為有短差所以要說明，但他沒有說明，沒有討論，自行調節，這就叫虛報，但這中間沒有任何偽造發票，每筆支出都用在選務，但會計師沒有登錄，等到結算期發生短差自行調節，這就是虛偽不實。

黃珊珊說，會計師調節的2千萬餘元會提出補正，接下去還會清查其他相關收支，對於廠商受到誤解，以及民眾對的社會印象，她身為總幹事要表達歉意，他們沒有管控好應該管控好的作業，可以想見會計師工作量多大，但不能因此輕忽流程，會按照程序補正申報，相關法律責任他們都會主動配合。

時任競總發言人陳智菡則指出，目前已將41萬元以上支出的收據全部調出來，發現有15筆漏報，也就是沒如實申報給監院，但有2筆誤報，會計師端木正卻自稱「時間來不及」就擅自調節成9筆申報，將短差2000多萬元申報到時樂與尼奧、木可等公司。

陳智菡說，現在只查41萬元以上的金額，但還有很多41萬元以下支出恐有漏報情形，「這位會計師把收入減掉支出跟剩餘款後，去調節當中的2000餘萬元，並分成9筆申報，且會計師沒有告訴競總任何人員，自行將短差2000多萬元申報給時樂與尼奧、木可等公司。」