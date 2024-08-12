民眾黨記者會「會計師消失」　媒體人評不合理：只看到切割、卸責

▲柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

針對民眾黨主席柯文哲政治獻金被質疑做假帳一事，今（12日）民眾黨召開記者會，說明調查結果。時任競總發言人陳智菡表示，經清查發現會計師端木正以「時間來不及」為由，將漏報的2000多萬元擅自調節9筆申報，並未告知競總，將依法追究其責任。對此，媒體人羅旺哲表示，這麼重要的記者會，端木正卻「消失了」，這怎麼合理？這次記者會，只看到「切割、裝無辜跟卸責」，但對於其他民眾，真的會相信嗎？

羅旺哲於臉書表示，今天民眾黨記者會，跟過去柯文哲陷入「MG149爭議」記者會相比，整個層次跟自清的做法，實在差太多了。

羅旺哲指出，目前民眾黨就是定調，是會計師的錯、由財務長李文宗扛責，其他人都「不知情」。結果，這麼重要的記者會，會計師端木正「消失了」，這怎麼合理？

羅旺哲質疑，若想一想，要是整個黨被這個人給冤枉，牽動的是民眾黨未來的命運，這麼大條的事情，結果民眾黨是幫他代為說明，當事人還不知道在哪。照理說，應該將他抓出來火烤才對，但民眾黨卻沒有這樣做。

羅旺哲認為，這麼嚴重的爭議，等於賭上民眾黨清白，居然只有李文宗說要扛責、道歉，其他人通通安全下莊。

最後，羅旺哲強調，開記者會的重點，應該就是要「戰清白」為主，但這次卻讓人感覺，只看到「切割、裝無辜跟卸責」。如果，要說服死忠小草，這不難，但對於其他民眾，真的會相信嗎？他想應該很難。

而《東森新媒體ETtoday》記者實際致電給會計師端木正，但對方手機關機，並未接通。