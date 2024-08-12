校長被批護航愛女、揮霍校務基金　勤益科大發聲明

圖、文／鏡週刊

針對校內人士指控，勤益科大校長陳文淵在愛女不具備部頒助理教授資格情況下，以酬庸護航者方式為女兒謀取教職；此外，他任內揮霍校務基金，蓋了一個沒有車道的停車場、大興土木工程品質卻有問題，今天（12日）上午該校回應了。

勤益科大聲明如下：

一、 校長親人聘任之疑問：

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本校教師任用皆依〈教師升等與聘用辦法〉，經查雖陳師（陳怡菁）有投遞本校職缺之實，但於系所之「資格審查階段」，所有應徵者經兩次公告均無人滿足聘任條件，因此本徵聘案將於下學期重新公告。本校聘任教師的各級教評會委員，由系院校各級依法選舉產生，以確保客觀及專業需求；且查核本校113年度專任教師及專案教師名單，並無陳師。

二、本校二項工程 經費預算之疑問：

新校區大門工程：本校大門預算整體工程決標金額約為5700萬元。工程期間因物價指數上漲、天候因素、配合校內大型考試及活動以及部分，變更設計項目追加工期（含增加弱電接地、新增施作大門及西側門既有AC刨除及鋪設、新增大門路基工程、增設排水設施、西側門機車入口動線調整、大門警衛室廣場由軟底級配改為硬底級配、新增假儉草數量及減做步道磚，增設方尖碑下方碑文牌），合計該工程支出總額約為6100萬。

連接機車第三停車場機車便道：本校連接機車第三停車場機車便道（新校區機車停車場面層及車道等工程）之工程決標金額約為980萬元，因天候因素、配合校內大型考試及活動以及電信管路改管、通訊電纜與光纜接線測試追加工期58.5日，追加金額約28萬元。此工程第一階段於113年7月11日完工，目前基地屋頂尚在架設太陽能板，待完成後，即可進行最後階段的機車停車場（1F）鋪面工程。



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