男友綠島打工換宿！老闆私訊警告「他偷吃女同事」：許多人很亂

▲原PO男友去綠島打工換宿後竟偷吃女同事。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

一名女網友在網上提醒全台女友們提高警覺，讓男友去打工換宿，可能面臨感情危機，她透露自己男友暑假期間去綠島打工換宿，儘管每天都會聯繫、視訊，可是男友依舊出軌，跟共同工作的女生上床。

這名女網友在論壇《Zuvio》發文表示，她的男友去綠島打工換宿，起初一切都很正常，但當第二批新人來到時，老鳥們開始帶領這些新手，沒想到就這樣發展出了感情。還是因為當地老闆發現原PO男友出軌，暗自透過IG私訊告知她，原本她對這個消息半信半疑，但最終發現這是真的。

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女子表示，老闆告訴她打工換宿的男女私生活很亂，老闆只能管理工作上的事務，無法干涉下班後的私人生活。她在網路上看到關於打工換宿亂象的文章，發現這些情況竟然都是事實。她心痛不已，發誓未來再也不會去綠島了。

貼文曝光後，不少網友認為見怪不怪，「打工換宿的人很多都很亂啊，這是常態」、「拍拍妳，跟綠島無關啦，會劈腿的就算同居一樣會劈」、「年輕人就是衝洞」、「每天視訊根本沒屁用，不代表任何事」、「還有很多人把打工換宿當成一夜情的好去處哦」。



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