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超瞎！停車場沒車道　學生「扛機車」才能停

勤益科大的學生機車停車場原本沒有車道，挨批超級智障工程，後來才追加預算鋪設。

▲勤益科大的學生機車停車場原本沒有車道，挨批超級智障工程，後來才追加預算鋪設。

圖文／鏡週刊

勤益科大校長陳文淵為了幫女兒取得專案教職，不惜以校長特助、藝術中心主任等位置酬庸護航者，甚至破壞體制，引發爭議；此外，陳文淵揮霍校務基金，幾乎他發包的工程都得追加預算，其中最離譜的是該校的學生機車停車場，快蓋好了才發現沒有車道，學生必須扛著機車、跨越人行道才停進車棚，被譏為「智障工程」，最後再追加1,200萬善後。

另一名校內人士Ｂ小姐也告訴本刊，陳怡菁並非第一次在爸爸護航下闖關爭取專案教職缺，去年她所屬的通識教育中心藝術組召集人鄭志敏，就為她量身訂製一個專案助理教授缺，沒想到該中心主任洪國智強硬表示，要發文詢問教育部，陳怡菁應聘是否有違《公職人員利益衝突迴避法》，陳文淵最後才叫女兒別去面試。

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勤益科大新建校門原本預算5千萬元，外傳後來追加到1億元。

▲勤益科大新建校門原本預算5千萬元，外傳後來追加到1億元。

Ｂ小姐說，事後鄭志敏獲聘校長特助一職，每週因此可少上6堂課，但薪水領一樣多，至於陳文淵安排在文創系為女兒護航的游惠遠、陳向濂，其實原本是死對頭，但為了「保護公主」，竟捐棄前嫌。

該系盛傳，游惠遠想讓男友進入勤益科大當兼任教師，陳文淵默許了；陳向濂則是在文創系主任任內，因案被檢舉狼狽下台，但深謀遠慮的校長立刻聘他擔任藝術中心主任，還將該中心從二級單位提升為一級，與學務處、總務處平起平坐，但中心正式人員才二人，反觀學生諮商輔導中心編制十幾人，卻被降為學務處下的二級單位。Ｂ小姐痛批，為酬庸親信，陳文淵不惜破壞制度！

為了重新鋪設車道，勤益科大花1,200萬元發包，比停車場工程141萬元還貴。（翻攝台灣採購公報網）

▲為了重新鋪設車道，勤益科大花1,200萬元發包，比停車場工程141萬元還貴。（翻攝台灣採購公報網）

沒想到陳的爭議不只如此，校內人士Ｃ先生告訴本刊：「校務基金幾乎被他揮霍殆盡，下任校長恐怕捉襟見肘。」更糟的是，陳任內大興土木，且幾乎都要追加預算進行改善工程。例如，去年3月發包興建學生機車停車場，金額141萬元，結果快蓋好了，才發現沒有車道，學生得扛著機車、越過人行道，才能將車停在車棚裡。Ｃ先生說：「這個超級智障工程，簡直可以列入世界紀錄！」

為了補救，快完工的停車場工程停擺了一個學期，校方去年11月新發包了一個改善工程，打掉人行道、改建機車道，費用竟高達1,200萬元，浪費的還不只這一樁，原本該停車場的屋頂，裝了每盞1萬多元的LED燈，共10幾盞，但從沒亮過就被拆除，改成在屋頂設置太陽能光電板。


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