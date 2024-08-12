保護公主！　勤益科大校長遭控幫女兒卡鐵飯碗

▲陳文淵的女兒陳怡菁（圖）未取得教育部助理教授資格，無應聘資格。（翻攝cakeresume人才網）



圖文／鏡週刊

國立勤益科技大學爆發校長護航女兒、濫花公帑爭議。本刊接獲多名校內人士投訴，指校長陳文淵二度運用影響力，讓沒有應聘資格的女兒，爭取專案助理教授缺，並酬庸協助護航的教授。此外，他還花上億元重建校門，花8億元蓋學生宿舍，並建了一個停車場，但工程品質不佳，停車場竟沒車道、宿舍只因電腦插頭沒拔就釀火災，被質疑揮霍校務基金，甚至有人謀不臧之嫌。

今年4月，勤益科大文創系要招聘一名有「數位音樂」專長的專案助理教授，競爭者眾多，其中該校兼任助理教授陳怡菁特別引人注目，因為她是校長陳文淵的女兒；此外，尚未取得教育部部頒助理教授資格的陳女，根本沒有比賽權，但為她護航的文創系教授游惠遠竟然說：「沒關係，若陳怡菁系、院審查都過了，到最後一關讓副校長圈選就好了。」

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▲勤益科大位於台中市太平區，創校超過50年，歷史悠久。

校內人士Ａ先生透露，因質疑陳怡菁有利益迴避問題的聲音相當激烈，於是在該系任教的藝術中心主任陳向濂強力主導，將所有應聘者都打不及格，延到下學期再重新招聘；A強調，陳文淵明年3月退休，事先安排好護航勢力，可保送女兒取得專案教職，無縫接軌。

▲勤益科大新建校門原本預算5千萬元，外傳後來追加到1億元。

另一校內人士B小姐告訴本刊，去年陳怡菁所屬的通識中心藝術組，召集人鄭志敏為她量身訂製一個專案缺，沒想到該中心主任洪國治強硬表示要發函教育部，詢問是否有利益迴避問題，陳文淵才叫女兒別去面試，但陳文淵仍重賞護航的鄭志敏，聘她為校長特助，至於後來在文創系護航的陳向濂，曾被陳文淵提拔為藝術中心主任：此外，係上傳說，陳文淵默許，讓游惠遠男友到該校當兼任教師，所以兩人才「保護公主」不遺餘力。

陳文淵的爭議不只如此，去年3月，他興建機車停車場，金額141萬，卻蓋了一個沒有車道，學生必須扛著機車、跨越人行道才停得進去的停車場，只能再追加1,200萬，重建車道；此外，外傳陳文淵花了1億元興建校門，被認為是浪費校務基金的經典案例。

▲勤益科大文創系教授游惠遠（左）、藝術中心主任陳向濂（中）、通識中心教授鄭志敏（右）3人，遭控護航校長千金，並因此獲得校長酬庸。（翻攝勤益科大官網）

大興土木若工程品質良好也就算了，陳文淵花8億元蓋的2棟學生宿舍，今年5月發生火災，原因竟是學生筆記型電腦未拔掉電源，足見其電路品質工程相當差！更離譜的是，有錢蓋超級豪華校門，卻沒錢為學生宿舍買保險，校方一度要讓肇事學生賠償災損。

校內人士多半認為，陳文淵為女兒謀教職的一連串操作，即使沒有違反利益為必法，也是相當爭議，此外，他大興土木，不斷追加預算，是否人謀不臧，教育部與司法單位有必要伸入調查。



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