「8億新宿舍」插筆電就走火　勤益沒投保竟想拗學生賠

▲勤益科大學生宿舍曾因學生筆電沒拔插頭，引發火災，遭疑品質欠佳。（翻攝記者爆料網）



圖文／鏡週刊

勤益科大校內人士指控校長陳文淵，花5千萬打掉校門重建，還追加預算，外傳總金額高達1億元，但耗資8億的學生宿舍，今年5月發生火警，原因竟是學生筆電插頭沒拔掉，可見其電路工程品質相當差！更離譜的是，學校竟沒有幫宿舍買保險，一度想讓肇事學生賠償災損，校內人士認為，該校多項工程是否人謀不臧？教育部與司法單位應該深入調查。

陳文淵浪費校務基金最經典的案例是新建校門。Ｃ先生說，原本校門沒壞、也不算老舊，陳卻編5千萬元預算蓋新校門，後來又追加預算，外傳總額高達1億元，是否如此揮霍？總務單位三緘其口，官網也無資料可查。

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大興土木若品質良好也就算了，但陳文淵花8億元蓋的二棟學生宿舍，卻因為今年5月的一場火災，暴露出工程品質欠佳的問題。Ｃ先生說，火災起因是一名學生的筆記型電腦未拔掉電源，導致電線走火，但電腦又不是電磁爐、電湯匙等高耗能的電器用品，一般電腦就算24小時都插著電源也沒事，沒想到學生宿舍卻因此釀成電線走火的意外，可見電路工程品質相當差。

▲陳文淵（中）除了是勤益科大校長，也是電子工程系教授，與學生互動親切。（翻攝勤益新聞網臉書）

更離譜的是，學生宿舍竟然沒投保！Ｃ先生怒斥，陳文淵花大錢興建超級豪華大校門，並沾沾自喜，當成任內的重要政績，卻沒有錢為宿舍買保險，這場小火警造成50萬元災損，校方一度要肇事的學生賠償，後來有位教官仗義執言：「這樣豈不是要逼死孩子嗎？」校方才改變主意，另外編列預算修繕。

勤益科大多名校內人士認為，儘管教育部解釋，當初陳文淵聘用女兒當兼任助理教授，沒有違反《公職人員利益衝突迴避法》，但他之後的一連串操作，卻相當爭議；此外，他大興土木、搞烏龍工程、揮霍校務基金，雖然在大學自治的保護傘下，無人能違背其意志，但教育部及司法單位實在有必要深入了解，這些一再追加預算的工程，是否有人謀不臧的問題，替人民的納稅錢好好把關。



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