校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

▲勤益科大位於台中市太平區，創校超過50年，歷史悠久。

圖文／鏡週刊

勤益科大今年4月公告要招聘一名具有「數位音樂」專長的專案教授，沒有「比賽權」的校長陳文淵女兒陳怡菁也來應聘，引發極大爭議，校長安排的護航者游惠遠公開說：「最後一關讓副校長圈選就行」，但仍有教授質疑，於是藝術中心主任陳向濂主導，把所有應聘者一律打不及格分數，等待校長退休後，沒有利益迴避問題，他的女兒可以「無縫接軌」，獲得教職。

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▲國立勤益科大校長陳文淵（圖）護航女兒爭取專案教職，引發爭議。（翻攝勤益科大官網）

眾多競爭者中，就屬勤益科大「基礎通識教育中心藝術組」兼任助理教授陳怡菁特別引人注目，也引發極大爭議，因為她是校長陳文淵的女兒，但依規定，今年八月陳怡菁兼任滿2年，校方才會送教育部審查她的助理教授資格。

▲陳文淵的女兒陳怡菁（圖）未取得教育部助理教授資格，無應聘資格。（翻攝cakeresume人才網）

Ａ先生認為，陳文淵可能知道利益迴避的問題會被追究，而他明年3月退休，事先安排好護航勢力，可保送女兒取得專案教職，無縫接軌。

▲勤益科大文創系教授游惠遠（左）、藝術中心主任陳向濂（中）、通識中心教授鄭志敏（右）3人，遭控護航校長千金，並因此獲得校長酬庸。（翻攝勤益科大官網）

事實上，陳怡菁當初獲聘兼任教職也充滿爭議。根據勤益科大規定，兼任教師聘任，須經系、院、校三級審查，最後呈二人名單，由校長圈選，陳文淵圈選自己的女兒，有違反《公職人員利益衝突迴避法》之嫌，但教育部卻解釋「校長沒有參與教師評選，僅完成人事聘任手續，無決定任用與否之裁量空間」，忽略校長的實質影響力，引發反彈。



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