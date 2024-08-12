屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

▲屏東地院法官判准劉男與鄒女離婚，並必須平均分配財產。（圖／記者陳崑福攝）



記者張靖榕／綜合報導

屏東一對劉姓夫婦經營銀樓生意20餘年來，坐擁上億資產，卻因劉男多次婚外情導致鄒姓妻子訴請離婚，並主張劉男應將剩餘財產差額的半數逾3000萬元給她。屏東地院法官判決，劉男應該支付鄒3265萬餘元，全案可上訴。

判決書指出，鄒女控訴與劉男婚後共同經營銀樓生意20多年，累積的資產如房產、股票、保險幾乎都掛劉男名下；然而劉男卻在事業有成後多次外遇，因此她訴請離婚，並請求分配夫妻剩餘財產，劉男卻想脫產來減少被分配的財產。

鄒女主張，劉男婚後累積的房產、黃金、存款等剩餘財產總額為8912萬7063元、她個人財產包括土地、動產，合計價值為2046萬531元，依據剩餘差額分配，劉男應將兩人剩餘財產差額6834萬6650元的一半，3417萬3325元分給她。

劉男則主張，鄒婦婚後剩餘財產實際是2756萬252元，他個人則是4624萬4722元，兩造剩餘財產差額僅1868萬4470元，而且雙方分居多年，之後因操作股票融資交易獲利的1576萬7986元，兩造剩餘財產應再酌788萬3993元。

屏東地院法官審理，雙方婚姻關係破裂原因是劉男外遇，因此准予鄒女訴離請求。此外，雙方婚後未約定夫妻財產制，因此婚姻關係結束的財產分配，適用法定夫妻財產制，鄒女應可獲得雙方剩餘財產差額的半數3265萬2059元。