台北喝不到八曜和茶！網用2飲料配出「柚香覺醒307」　小編回應了

▲八曜和茶。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

知名手搖飲品牌「八曜和茶」主要開在中南部，北部僅有新竹有門市，因此早已有許多網友敲碗，期待八曜和茶到雙北展店。八曜和茶的「柚香覺醒307」可說是招牌之一，近期就有網友因為買不到「正版的」柚香覺醒307，於是用超商的2款飲品自行調配，話題引發熱議。

近期有網友「破解」了八曜和茶的招牌飲品「柚香覺醒307」，只要搭配純喫茶的鮮柚綠茶，以及原萃烏龍茶，味道就會有點像。有些人實測後，覺得味道真的很類似；但也有些人認為，其實還是八曜和茶的正版柚香覺醒307比較好喝。

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超商版「柚香覺醒307」的調配方式在Threads上瘋傳，八曜和茶的小編也積極回應網友，「如果超商8分，原版應該80分」、「支持正版柚香」。

還有人調配後，再度敲碗八曜和茶到台北開店，因為覺得原版的口味還是比較好。八曜和茶的小編也表示，「羅馬不是一天造成，台北我們努力開成」。

另外，八曜和茶小編也發文表示，「聽說最近有人想挑戰？奢華『柚香307』vs平價『柚香307』」，但是「原廠跟副廠的零件還是有差，畢竟八曜飲料是封膜的，真的不是蓋的」。相關話題掀起討論。