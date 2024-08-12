「臨時會卡關」考慮提早開議？　民進黨團盼韓國瑜趕快召集協商

▲韓國瑜。（圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院臨時會召開與否朝野未有共識，面對考試委員、NCC委員等人事同意權卡關，在臨時會開不成的情況下，是否將提早開議？對此，民進黨團幹事長吳思瑤說，解鈴還須繫鈴人，身為立法院長的韓國瑜應出面處理，現在如果要跳躍到後續問題，這她沒有辦法回答，還是相信韓國瑜，趕快召集協商，讓大家能夠一起討論。

吳思瑤指出，當初朝野協商就是各黨要用臨時會行使人事同意權，人事同意權是立法院義務，民進黨團2日已經發函，還是要讓韓國瑜召集大家談，不要把責任推給民進黨，如果說民進黨片面提出連署，在野黨又會說不尊重。

吳思瑤表示，希望韓國瑜發揮智慧，透過協商的方式，履行立法院的院長的職責，在這個前提之下，大家能一起來把立委的工作做好，就這麼簡單。

至於臨時會若無法開，是否有最壞打算，如提早開議？吳思瑤回應，人事同意權8月底是考試院委員到期，7月底是n，這些機關都承擔著民生的電信業務，也承擔著國家考試的這些責任，解鈴還須繫鈴人，韓國瑜應出面處理，讓大家能夠找出一個很好的共識，所以現在如果要跳躍到後續，是不是要提早開議，這她沒有辦法來做回答，相信韓國瑜，盡快召集協商。