「會計師便宜行事」不合常理　她反問民眾黨：該怎麼相信你？

▲談話性節目主持人錢怡君難以接受「會計師便宜行事」的說法。（圖／翻攝臉書）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報不實風波，民眾黨在昨（12日）記者會表示，經查有17筆漏報、誤報的款項，會計師端木正為便宜行事，擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司，此話隨即遭到端木正反駁，聲明均依法令規定處理。對此，媒體人錢怡君昨直言，難以接受「會計師便宜行事」之說，因為不合理，「該怎麼相信你？」

民眾黨昨日召開記者會釋疑假帳風暴，立院黨團主任陳智菡說，目前查到17筆共計1817萬餘元的漏、誤報支出，而此為該黨委託的會計師端木正擅自調節漏報金額所致。端木正則發聲明回應，「本所會計師提供之簽證服務，均依法令規定處理」；但陳智菡再次反嗆，認為真相就如同民眾黨記者會公布的，並要端木正「誠實為上」。

▲柯文哲陷政治獻金疑雲，喊告會計師端木正。（圖／記者湯興漢攝）

對此，錢怡君在臉書發文表示，她一向支持在野第三勢力，但她認為，有點社會經驗的人，都很難接受「會計師便宜行事」這樣的解釋，「什麼樣的會計師，會在沒有人授意的情況下，冒著風險，幫你做假帳？」

錢怡君反問，如果端木正承認灌水作帳，為何不出席記者會？民眾黨的管理能力，只有高中生程度嗎？所有內部稽核的人全部睡著了？她大呼，「不可思議！這種程度能管理國家？該怎麼相信你，請給我們更有力量的理由」。