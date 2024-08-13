「假帳風波」柯文哲認首次選總統沒經驗　他揭：申報程序跟選市長一樣

▲柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，被爆出多筆假帳，民眾黨昨召開記者會稱是會計自行調節，柯文哲也坦言，本屆總統大選是民眾黨成立以來第1次，很多事情沒有經驗。對此，民進黨政策會執行長王義川質疑，柯文哲選過二次台北市長、總幹事黃珊珊選過市議員、台北市長，都申報過政治獻金！申報程序、視窗、表格規定都一樣，請問你們以前也是這樣搞嗎？還是忽然間忘了怎麼申報呢？要騙誰啦？

對於柯文哲政治獻金風波，民眾黨稱，是會計師端木正有17筆漏報、誤報的款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司；但端木正則發聲明駁斥均依法令規定處理。

對該起爭議，王義川表示，柯文哲的問題可能就是看到錢一直進來就動了不該動的念頭？加上同學、同事、親信、幕僚、客卿圍繞在旁邊，廠商百萬百萬的發票一直開進來，廠商背後老闆是誰，大家都不想追究，顧好自己的就好。

王義川指出，而看全盤財務的人自己又公開宣稱開了一家為柯文哲選舉而成立的公司，「有多少收入你知道，哪家公司請款多少你知道，每家公司是誰的合作夥伴你知道。然後你妹妹負責管支出。哇！是不是沒有人敢惹他？等一下全部講出來，有在柯競辦挖錢的一個個都逃不掉！」

王義川質疑，如果有同學在幫柯顧錢，那選舉剩下的錢呢？真的就剩下那一點點錢嗎？第三夫人不會問嗎？如果有在問，那就要討論未來錢怎麼好好做公益，所以夫人退休後就會想要來幫忙做公益，做公益不用錢嗎？然後就沒有然後了，「繞在柯旁邊的人，都在等誰先被叫去喝咖啡！10年前的柯文哲，現在還在嗎？」

