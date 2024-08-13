指端木正多次認「會計師可合法調節」　陳智菡：民眾黨受害還被質疑

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，民眾黨12日表示是會計師端木正有17筆漏報、誤報的款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司；但端木正稱均依法令規定處理。時任競辦發言人陳智菡13日表示，端木正好幾次親口坦承「合法調節」，結果12日卻發了模糊新聞稿，讓受害的民眾黨還要被質疑，讓她感覺是「有人酒後開車肇事，肇逃還反咬是你碰瓷」。

▲陳智菡。（圖／陳智菡提供，下同）

陳智菡13日上午10時20分左右到民眾黨中央黨部開會，針對端木正昨透過聲明希望司法還給他清白一事，陳智菡表示，民眾黨至少問了端木正3次，這3次端木都承認自己去調節，且說法讓民眾黨覺得不可置信，因為端木一直以「會計師可以合法調節」回應。

陳智菡指出，端木正當時認為說有2000多萬元出狀況，她詢問「你沒對憑證嗎？」但端木正竟然回答「筆數太多了，沒辦法逐筆核對」，因此就把2000多萬元的帳單拆成9筆灌進去。

陳智菡提及，民眾黨進一步質疑時，端木正又說「誤報」、「人員一直在流動，助手可能key錯了」，但他們認為助手Key錯不合理，畢竟這9筆裡面甚至Key了個位數字，怎麼可能剛好拆成9筆且剛好數字相符，「端木正種種說法就是不合理的，他也自己親口坦承，好幾次去『合法調節』。」

陳智菡說，自己有看到媒體報導指稱，端木正友人稱端木自己找出帳，「但事實上完全不是這麼一回事，因為他告訴我們說，他找不到兩千多萬收據，當下我們很緊張，我們要查出來是不是有人上下其手、把這2000多萬拿走，所以我們趕快去翻所有憑證，在他面前把憑證一張張找出來，證明他其實沒有一筆筆核對。」

「他也坦承沒時間做核對動作。」陳智菡稱，端木正的說法是，他把所有時間放在「報收入」上，也就是民眾黨有收到很多小額募款，所以端木正自稱只有時間做收入、沒時間檢核支出，就最後造成這樣結果。

陳智菡強調，非常遺憾與端木正好幾次溝通，包含週日就約在中央黨部，把所有查帳過程、對話結果等逐筆告訴端木正，要請端木正去做確認，而端木正也承認「沒錯」，結果12日卻發了一個很模糊的新聞稿，造成受害的民眾黨還要被質疑、被指稱是民眾黨的問題。

陳智菡表示，用一個簡單的邏輯來說，「端木正憑空捏造輸入進去的這一些帳目，有沒有發票？有沒有單據？如果沒有的話，他是怎麼輸入的？有沒有人指示他做這件事？如果沒有的話，他必須要承擔這個責任，不要再把這麼多不該是我們承受的壓力壓在我們身上。」

最後，陳智菡說，民眾黨去年6月就委託端木正幫忙進行帳目處理，可是端木沒盡到應該的責任，然後造成整個團隊名譽遭受重大損害，結果還不承認，「我今早的感覺是，有人你開車喝醉酒肇事，肇逃了還要反咬說是你碰瓷」。