名嘴臆測端木正不會自毀前程　陳智菡：我們也不會拿前途開玩笑

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，民眾黨12日表示是會計師端木正有17筆漏報、誤報的款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司；但端木正稱均依法令規定處理。面對外界認為端木正不會自毀前程、跟民眾黨串通好，時任競辦發言人陳智菡出面說明，「誰會拿自己前途開玩笑？端木正不需要，我們也不需要！」

▲柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明，陳智菡。（資料圖／記者湯興漢攝，下同）

面對外界覺得端木正不可能自毀前程，競辦恐有共犯等問題，陳智菡13日上午10時20分左右到民眾黨中央黨部開會時回應，「這些都是非常合理的懷疑，因為我們也不認為一個合格的執業會計師，竟然做出這麼不專業的事情。」

陳智菡說明，會計師要去報帳，總得有單據跟憑據，端木正在沒有單據憑據、沒有假發票狀況之下，去報了這張單據；第二點，「你說有無人指示他？一個專業會計師，如果收到人家指示就這麼做，那他也違背會計師準則。」

陳智菡提及，第三點，有沒有人指示，端木正可以自己說出來，民眾黨當場有問端木「難道財務長有指示你這樣做？」而端木正也承認「沒有」，所以一切都非常清楚。

陳智菡稱，有人認為是民眾黨串通好的，可是一個很基本的邏輯，「誰會拿自己前途開玩笑？端木正不需要，我們也不需要！我們今天已經把所有單據攤在陽光下給大家看，這是我們一筆筆找出來端木正漏報的單據，因為端木正的漏報，導致後面的造假，如果說錯誤已經造成了，就不要再用更多謊言掩飾」。

至於民眾黨會如何處置端木正？陳智菡說，自己正要上去開會，昨天記者會是希望端木正可以好好出面說明，把相關疑慮對大眾說明，因為當中包含民眾黨也無法理解的太多事，一個合格的執業會計師，怎麼可能做出這麼不專業舉動、做出造假行為？但端木正卻告訴民眾黨「監察院稱『不會每一筆去查支出的憑據，只會查收入，因為要確認匯款來源』。」

陳智菡強調，民眾黨也覺得非常不可思議，已經委託端木正這麼久的時間，端木應該有很多時間做查證，就是有這麼多疑點，「我們真的呼籲端木正要拿出會計師的道德良心，把這件事情跟大眾說清楚，或許端木正覺得自己接了這個case是受害者，但我們又何其無辜？我們付出金錢、對他的信任做出委託，結果到頭來換到的是被質疑。」

此外，陳智菡也認為，端木正怎麼樣把憑空捏造的資料，輸入到監察院系統裡面，端木正必須要出面說明。