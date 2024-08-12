伊朗傳本周攻打以色列　革命衛隊軍演5天「加強戰備」

▲圖為伊朗軍方2024年1月在南部地區的軍事演習。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗官媒11日證實伊朗正在西部地區舉行軍事演習，演習早在9日就已經展開，將一路持續至13日。這次的軍事演習是在伊朗放話要為哈瑪斯領導人哈尼雅遇刺事件復仇之後進行，武裝部隊成員透露，這是要加強戰備與提高警惕性。

路透、耶路撒冷郵報報導，伊朗並未公開這次伊斯蘭革命衛隊軍事演習的確切詳細地點，只說是在靠近伊拉克邊境的克爾曼沙省（Kermanshah）。

巴勒斯坦伊斯蘭組織領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月赴伊朗期間遭到暗殺，伊朗與哈瑪斯均指控以色列是幕後黑手。以色列至今並未公開承認或否認，但先前有消息指出，以色列曾在哈尼雅遇刺後第一時間知會美國，承認此案就是以色列做的。

如今外界擔憂以哈戰爭正演變成更廣泛的中東戰爭，根據以色列取得的情報，伊朗即將對以色列發動報復攻擊，規模恐怕比伊朗4月13日發射數百枚砲彈及無人機的襲擊規模更大，最晚在15日以前就會展開。伊朗革命衛隊副指揮官法達威（Ali Fadavi）9日曾提到，已經準備好執行最高領袖哈米尼下達的嚴懲以色列命令，為哈尼雅血債血償。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）則是透過聲明警告伊朗與其在黎巴嫩的代理人真主黨，「我希望他們重新考慮，不要導致其他戰線爆發戰爭。我們不希望這樣，但我們必須做好準備」。