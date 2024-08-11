文件外流！川普陣營遭駭客攻擊　副手范斯調查檔案曝光

▲美國前總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普競選陣營團隊10日證實，部分內部通訊遭駭客入侵，多項文件外流，包括針對副手范斯（J.D. Vance）的身家調查。知情人士私下透露這些文件內容都是真的，川普競選陣營暗指，幕後黑手就是伊朗。

新聞媒體Politico報導，自今年7月22日起，Politico網站開始收到匿名帳號轉寄的電子郵件，內容是川普競選陣營的內部通訊，其中包括一份川普副手、俄亥俄州參議員范斯的研究檔案，日期為2月23日。

這份研究檔案長達271頁，涵蓋范斯過去的紀錄與聲明等公開訊息，例如他之前對川普的批評，這在文件中被列為潛在弱點。除了范斯，此人還寄出一份當時潛在副手人選、佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）的資料。

2名知情人士私下證實，這些文件全都貨真價實。當Politico網站提問對方如何取得這些文件時，對方只說，「我建議你們不要好奇我是從哪弄到的，回答這個問題會對我不利，也會讓你們在法律方面受限進而無法發布這些消息」。

這狀況對川普陣營來說是個重大安全漏洞。川普競選團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）透過聲明表示，這些資料都是從美國敵對境外勢力透過非法手段所取得，目的是干預2024年大選。他也援引微軟報告指出，伊朗駭客曾於6月寄出一封魚叉式網路釣魚電子郵件，侵入美國總統競選團隊高階成員的帳戶，時機點正好與川普挑選副手的時間很近。