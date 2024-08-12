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以色列情報：伊朗最晚15日發動報復攻擊　恐危及以哈停火談判

▲▼伊朗無人機飛抵以色列上空 。（圖／路透）

▲ 伊朗先前發動大規模空襲，無人機飛抵以色列上空 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中東緊張高漲之際，以色列最新情報指出，伊朗即將對以色列發動報復攻擊，規模恐怕比伊朗4月13日發射數百枚砲彈及無人機的襲擊規模更大，最晚在15日以前就會發生，恐怕危及關鍵的以哈停火談判。

2名知情人士向美媒Axios披露，以色列情報界最新評估顯示，伊朗準備直接攻擊以色列，為在德黑蘭被暗殺的哈瑪斯政治領袖哈尼雅復仇，且很可能在幾天內付諸行動。

評估指出，襲擊可能發生在預定於15日舉行的加薩停火談判以前，恐怕造成影響，以色列官員此前曾稱可能達成的協議「機不可失」。

不過知情人士提到，目前局勢仍不穩定，這份評估是在過去24小時內進行，但伊朗內部仍持續爭論，代表決策仍有可能改變。

以色列情報部門直到上周皆認為，伊朗尚未決定報復攻擊的時機與性質，國際壓力及國內爭論可能迫使最高領袖哈米尼延後、抑制或盡量減緩攻擊力道。

伊朗駐聯合國代表團9日聲明表示，「我們希望我們的回應是適時的，並以一種不危害可能的停火的方式進行。」但據知情人士說法，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）11日與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）通話，稱伊朗的準備工作表明，他們即將發動大規模襲擊。

以色列情報界仍認為，黎巴嫩可能率先進行報復，以回應該組織最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）在貝魯特遇害，接著伊朗才會發動直接攻擊。

消息來源指出，真主黨與伊朗的襲擊可能比伊朗4月13日發動的攻擊規模更大，包括向以色列中部軍事目標發射飛彈及無人機，地點就在平民聚集區附近。葛朗特11日慰問國防軍部隊時暗示這點，稱伊朗及真主黨「正以前所未有的方式威脅傷害我們」。

葛朗特喊話，「我希望他們重新考慮，不要導致其他戰線爆發戰爭。我們不希望這樣，但我們必須做好準備。」

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