屍塊遍地！加薩學校被轟炸至少93死　以軍稱藏匿哈瑪斯

▲以色列10日空襲加薩走廊一間學校與清真寺。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列10日空襲加薩走廊一間學校與清真寺，但此處正是安置流離失所巴勒斯坦人的據點，依據加薩官員的說法，這起攻擊行動至少奪走93條人命，引發多國關切。在空襲發生後，地上堆疊著大量遺體，許多遺體四分五裂、無法辨識。

衛報、CNN等報導，依據加薩民防組織的說法，當以色列發動攻擊的那一刻，眾人正在進行黎明祈禱，目擊者宣稱，事前根本沒有接收到相關警告。依據外媒取得的影像，學校與清真寺所在的院落遍布大量遺體，身體殘肢、屋瓦殘骸、被毀損的家具散落在沾到鮮血床墊上。

加薩民防組織發言人巴薩爾（Mahmoud Basal）指出，至今已尋獲至少90具遺體，其中許多人屍身四分五裂，無法辨識。加薩表示，所有遇襲者都是平民，是沒有武裝的孩童、老人與男女。

▲加薩宣稱，以色列這場攻擊造成至少93人死亡。（圖／路透）

不過以色列軍方堅稱，這裡就是哈瑪斯武裝分子藏匿據點，這次的行動殲滅至少19名哈瑪斯成員及伊斯蘭聖戰恐怖分子，且在發動空襲之前已採取多項措施降低傷害平民的風險，例如使用精確彈藥、空中監控與情報掌握。以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）更稱，伊斯蘭聖戰組織指揮官朱達（Ashraf Juda）很有可能就在遇襲的軍事總部內。

以色列這次的空襲行動引發多國關切，美國副總統賀錦麗10日稱有太多平民遇難，卡達、埃及、英國等政府都表達強烈譴責。

法新社指出，尚無法獨立核實加薩提及的93死亡人數，但若證實，這會是以哈戰爭去年10月7日爆發以來，死傷最慘重的單一攻擊行動之一。

▼目擊者宣稱，事前根本沒有接收到關於攻擊的警告。（圖／路透）