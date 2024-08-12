奧運終場哨還沒吹　場上球員「1原因」全不比了！現場球迷噓爆

▲丹麥在巴黎奧運奪得男子手球金牌，但他們與德國隊在終場哨響起前就停賽的舉動卻被球迷噓爆。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

巴黎奧運在11日落下帷幕，但在比賽最後一天舉行的男子手球金牌賽卻因為丹麥與德國隊的球員在終場哨響起前就放棄比賽，而引起球迷的噓聲。

據《太陽報》報導，巴黎奧運賽事最後一天來到精彩的男子手球項目，爆冷打敗上屆冠軍法國的德國球隊，在金牌戰中迎戰已連續3屆躋身決賽的丹麥，令不少人對比賽都充滿期待。

Olympics 2024 ends on sour note as fans BOO both teams of gold medal handball match after farcical final minute #Paris2024 #OlympicGames

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然而，當比賽接近尾聲時，德國隊卻無法抵擋氣勢如虹的丹麥隊，以26比39大幅落後，丹麥隊幾乎已經確定勝局，而雙方球員竟在場上不約而同地做了一個決定。

2隊球員幾乎同時停止了比賽，德國隊開始在場上來回傳球，而勝券在握的丹麥隊則站在原地不動，場上甚至還有2名球員在終場哨響起前就抱在一起開始慶祝，丹麥的替補球員和教練也在場邊互相擁抱。最後，丹麥隊在本屆奧運會上贏得了第二枚金牌，所有隊員圍成一個圈，高興地跳舞慶祝。