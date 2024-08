奧運終場哨還沒吹　場上球員「1原因」全不比了！現場球迷噓爆

▲丹麥在巴黎奧運奪得男子手球金牌,但他們與德國隊在終場哨響起前就停賽的舉動卻被球迷噓爆。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

巴黎奧運在11日落下帷幕,但在比賽最後一天舉行的男子手球金牌賽卻因為丹麥與德國隊的球員在終場哨響起前就放棄比賽,而引起球迷的噓聲。

據《太陽報》報導,巴黎奧運賽事最後一天來到精彩的男子手球項目,爆冷打敗上屆冠軍法國的德國球隊,在金牌戰中迎戰已連續3屆躋身決賽的丹麥,令不少人對比賽都充滿期待。

Olympics 2024 ends on sour note as fans BOO both teams of gold medal handball match after farcical final minute #Paris2024 #OlympicGames

https://t.co/TJQJy6wSDp