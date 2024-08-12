奪回銅牌！羅馬尼亞女選手喊話　「下屆奧運要一起站上頒獎台」

▲在最新裁決出爐後，羅馬尼亞18歲體操選手柏波蘇打破沉默。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

國際體育仲裁法庭（CAS）11日推翻美國隊選手喬丹切爾斯（Jordan Chiles）在巴黎奧運女子地板項目的銅牌，消息曝光後，羅馬尼亞18歲體操選手柏波蘇（Ana Barbosu）在Instagram發文打破沉默，並把整起鬧劇歸咎於相關負責人身上，但她並未點名是誰，也向喬丹切爾斯喊話，在下屆奧運要一起站上頒獎台。

福斯新聞報導，國際體育仲裁法庭這項裁決認定美國隊未在規定的1分鐘時限內提出申訴，超過4秒鐘，因此收回切爾斯經上訴獲得的銅牌，這也意味著柏波蘇將遞補獲得銅牌。不過美國體操協會堅稱，美國隊是在規定時間內進行申訴。

針對整起事件，羅馬尼亞體操選手柏波蘇在Instagram發文提到，她的心與美國隊選手喬丹切爾斯、同隊隊友莎賓娜（Sabrina Mancea-Voinea）同在，「我知道你們的感受，因為我也經歷過相同的事，但我知道你們會變得更強，我發自內心希望，在下一屆奧運舞台上，我們3人能站上頒獎台，那是我真正的夢想」。

▲柏波蘇如今失而復得，獲得遞補銅牌。（圖／達志影像／美聯社）

柏波蘇還說，「若相關負責人遵守規定，這種情況就不會存在。我們身為運動員不該受到指責，針對我們的仇恨是痛苦的，我想以奧林匹克精神，也就是世界的真正價值，來結束2024年巴黎奧運這一屆賽事」。

這場風波發生之際，美國隊選手喬丹切爾斯、羅馬尼亞選手柏波蘇與莎賓娜都在網路上受到批評指責。羅馬尼亞體操傳奇人物Nadia Comaneci則是在社群平台X發文，懇請世界各地的人停止攻擊體操選手。