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陸媒自製「中國第一」獎牌榜　吸掉香港2金牌：義勇軍響起42次！

▲▼陸媒自製「中國第一」獎牌榜　吸掉香港2金牌：義勇軍響起42次！。（圖／翻攝觀察者網）

▲陸媒《觀察者網》自製「中國第一」的奧運獎牌榜。（圖／翻攝觀察者網）

記者蔡紹堅／綜合報導

巴黎奧運獎牌榜競爭激烈，此次雖然仍是美國拿下榜首寶座，但金牌數量上卻與第二名的中國同樣是40面，令中國大陸網友非常興奮，瘋狂在「中國金牌榜並列第一」的主題留言，還有大陸媒體將香港的2面金牌也灌入中國的獎牌榜，硬湊成42面金牌，自製排名第一的榜單，聲稱《義勇軍進行曲》響起了42次。

中國此次奧運表現亮眼，不僅橫掃了跳水、桌球兩項目的所有金牌，還在網球、水上芭蕾、拳擊等過去不曾拿過金牌的項目都拿下了首金，以40面金牌創下除了2008年北京奧運以外最好的成績。

▼《觀察者網》聲稱《義勇軍進行曲》響起了42次。（圖／翻攝微博）

▲▼陸媒自製「中國第一」獎牌榜　吸掉香港2金牌：義勇軍響起42次。（圖／翻攝微博）

巴黎奧運閉幕之前，中國一度以40面金牌、27面銀牌、24面銅牌暫居獎牌榜第一名，領先美國的39面金牌、44面銀牌、42面銅牌。不過，最終美國在與法國的女籃決賽中以1分險勝，追平中國的40面金牌，靠著大量的銀牌數搶回了獎牌榜第一名的寶座。

雖然中國此次奧運獎牌榜只排到第2名，但能在金牌數量與美國並列第一卻令中國大陸的網友們非常興奮，瘋狂在「中國金牌榜並列第一」的相關主題留言討論。

甚至，大陸媒體《觀察者網》將香港的2面金牌、2面銅牌也灌到中國身上，硬湊出42面金牌、27面銀牌、26面銅牌的成績，自製出「中國第一」的獎牌榜，並聲稱《義勇軍進行曲》在巴黎奧運響起了42次。

該份自製榜單很快引起大量大陸網友的關注，留言區一片讚揚，甚至還有不少人要求把「台北隊」的2名金牌也灌進去，「44，堅持一個中國原則」「小編抽了吧？彎彎雖然是叛亂省，那也得算上，44」「台北隊請一起加上，他們樂不樂意不重要」。

▼大陸網友要求將「台北隊」的2面獎牌也加入。（圖／翻攝微博）

▲▼陸媒自製「中國第一」獎牌榜　吸掉香港2金牌：義勇軍響起42次。（圖／翻攝微博）

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