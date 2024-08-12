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一日粉絲問「郭婞淳IG粉絲這麼少？」　萬人見原因秒懂

▲▼ 郭婞淳Dior 。（圖／路透社）

▲郭婞淳奪下銅牌 。（圖／路透社）

網搜小組／劉維榛報導

「舉重女神」郭婞淳摘下女子59公斤級銅牌，更三度在奧運殿堂上奪牌，獲得無國界的討論聲量與支持，但有網友好奇拋問，「為什麼舉重女神的粉絲這麼少？」文章引來萬人關注，有人拿出天后張惠妹與紀卜心的IG粉絲數來分析，前者21.9萬人、後者近百萬人，「你覺得影響力...粉絲群體是用哀居來測量的嗎？」

一名網友在《Threads》表示，查看郭婞淳的IG只有37.6萬粉絲，由於她是非常有名氣的運動員，更連三屆奧運奪牌，因此讓原PO好奇拋問「不懂就問，為什麼舉重女神的粉絲這麼少？」

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底下網友紛紛直呼，「就算沒有追蹤，但基本上沒人不知道她，這就夠了」、「至少都是真的有要關注她的人」、「因為她不靠這個賺錢，她是專業的運動家」、「沒有買粉也不是網紅的運動員，有37萬人追蹤不少了吧」、「支持她不一定會追蹤她吧，她是運動員不是網紅」、「質量比較重要」、「台灣不是所有人都用IG，有用IG並且認識她、喜歡她的人也不是全都追蹤（就像我），IG追蹤人數真的不代表知名度的」、「粉絲我覺得還好欸，奧運場上全世界看到才是最厲害，林郁婷本來也不多」。

還有人說，「張惠妹哀居粉絲21.9萬、紀卜心哀居粉絲97.7萬，你覺得影響力...粉絲群體是用哀居來測量的嗎」、「小林同學的32.2萬」、「中國舉重冠軍粉絲1500人而已我嚇到」。

▼張惠妹IG有21.9萬粉絲，紀卜心則有97.7萬。（圖／翻攝IG）

▲▼ 。（圖／翻攝IG）

▲▼ 。（圖／翻攝IG）

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