澳洲直升機「墜毀飯店屋頂」爆炸起火！　現場畫面曝光

▲澳洲直升機墜毀飯店屋頂爆炸起火。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲一架直升機12日凌晨1時50分左右．墜毀在一間飯店的屋頂，引發猛烈火勢，飛行員當場死亡，而飯店內的2名住客被送往醫院，目前情況穩定，失事原因仍在進行調查。

根據BBC報導，這起事件發生在昆士蘭北部城市凱恩斯（Cairns），當時一架直升機在12日凌晨1時50分左右，撞上希爾頓逸林飯店（ DoubleTree by Hilton hotel）的屋頂，引發猛烈火勢，直升機的螺旋槳葉片在撞擊後脫落，掉落在飯店廣場和游泳池。

Hundreds of people have been evacuated after a helicopter crashed into the roof of a hotel in Queensland's far north shortly before 2am on Monday.



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警方表示，這起事件導致直升機飛行員當場死亡，飯店內80多歲男性住客和70多歲女性住客被送往醫院，目前情況穩定。

目擊者透露，當時正在下雨，他看到有一架直升機飛得很低，結果就撞上大樓，整架飛機就爆炸了。昆士蘭緊急救護中心主管丹寧斯（Caitlin Dennings）表示，墜毀的聲音就像炸彈，現場竄出火勢和濃煙，飯店也緊急疏散住客。

警方目前已封鎖飯店周圍街道，並宣布進入緊急狀態，澳洲運輸安全當局也表示，正派遣調查人員前往現場，失事原因仍在進行調查。