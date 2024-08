澳洲直升機「墜毀飯店屋頂」爆炸起火！　現場畫面曝光

▲澳洲直升機墜毀飯店屋頂爆炸起火。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲一架直升機12日凌晨1時50分左右.墜毀在一間飯店的屋頂,引發猛烈火勢,飛行員當場死亡,而飯店內的2名住客被送往醫院,目前情況穩定,失事原因仍在進行調查。

根據BBC報導,這起事件發生在昆士蘭北部城市凱恩斯(Cairns),當時一架直升機在12日凌晨1時50分左右,撞上希爾頓逸林飯店( DoubleTree by Hilton hotel)的屋頂,引發猛烈火勢,直升機的螺旋槳葉片在撞擊後脫落,掉落在飯店廣場和游泳池。

