澳前總理稱台灣「中國不動產」　外交部斥：無法反映國際主流意見

▲中華民國外交部。（圖／ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

澳洲前總理基亭（Paul Keating）日前接受媒體專訪時，稱台灣是中國「不動產（Chinese real estate）」。對此，外交部嚴正駁斥，基亭前總理的言論與當前地緣政治情勢扞格不入，完全無法反映國際社會主流意見。

外交部表示，中華民國台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，絕非任何國家的「不動產」，這是國際社會普遍公認的現狀。我國積極捍衛民主體制與尊重人權法治，不接受他國的威嚇逼迫，更不會因為少數國際人士無視國際現勢的偏頗發言，就改變我主權國家地位。

外交部表示，台灣與澳洲為印太區域理念相近夥伴，具共同戰略利益。澳洲政府近年來也多次透過與美、日、英、法、菲、紐等國之聯合聲明，重申支持台海和平穩定的立場，以及支持台灣有意義參與國際組織，包括總理艾伯尼斯（Anthony Albanese）及外交部長黃英賢（Penny Wong）等，均在今年中國外長王毅及總理李強出訪時向中方嚴正表達澳方立場及關切。

外交部說，前述發展皆凸顯澳洲高度重視台海情勢並視為國家關鍵利益。基亭前總理的言論與當前地緣政治情勢扞格不入，且完全無法反映國際社會主流意見。

外交部說，我國政府將持續深化與澳洲在各領域的合作，建立更緊密友好關係並堅守民主陣線，積極與理念相近國家共同促進印太區域的民主、和平與繁榮。