拒共享金牌！男子跳高加賽絕殺對手　紐西蘭選手奪金

▲紐西蘭選手科爾（Hamish Kerr）奪金牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

上屆東京奧運男子田徑跳高金牌戰出現雙金牌得主的佳話，義大利與卡達選手加跳失敗、氣力用盡之後提出並列金牌的要求，大會同意，創下百年歷史。只不過這一幕在今年巴黎奧運並未出現，紐西蘭選手科爾（Hamish Kerr）和美國選手麥克尤恩（Shelby McEwen）拚勝負到最後一刻，選擇不共享金牌，最終由紐西蘭選手科爾勝出。

衛報、7 NEWS等報導，紐西蘭選手科爾與美國選手麥克尤恩當時已完成2.36公尺的高度，但在挑戰2.38公尺時均失敗，成績並列第一。儘管兩人原本能夠共享金牌，但兩人經過簡短交談，最終決定加賽決一勝負。

▲紐西蘭選手科爾（上圖）與美國選手麥克尤恩成績並列第一，決定加賽拚出勝負。（圖／達志影像／美聯社）

由於兩人科爾與麥克尤恩均未能挑戰2.38公尺，因此官方把高度降至2.36公尺，但兩人還是沒有成功，高度再度降至2.34公尺。當時兩人似乎都已經相當疲累，出現連續多次失誤，最終，紐西蘭選手科爾以2.34公尺完賽，為紐西蘭奪下金牌，興奮站在場上張開雙臂，沉浸在現場群眾的掌聲之中，由麥克尤恩摘銀。

▲美國選手麥克尤恩摘銀。（圖／達志影像／美聯社）

麥克尤恩透露，當時有和科爾聊了一下，但科爾的意思是繼續挑戰，他也完全同意，「在某種程度上來說，我有點疲累，肯定會和他共享金牌，但我同意了，一切都很好」。對於這次比賽結果，麥克尤恩並不後悔。

至於上屆東京奧運雙金牌得主，卡達選手巴爾辛（Mutaz Essa Barshim）以2.34公尺奪得銅牌，義大利好手坦貝里（Gianmarco Tamberi）則是賽前腎結石住院、高燒不退，在堅持出賽的狀態下，他跳出2.22公尺的成績，以第11名作收。

▼ 紐西蘭選手科爾（中）奪金，美國選手麥克尤恩（左）摘銀，卡達選手巴爾辛（右）收下銅牌。（圖／達志影像／美聯社）