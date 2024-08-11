加拿大、澳洲強調台海安全！　外交部致謝：已是國際民主陣營共識

▲澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

加拿大、澳洲8日在加拿大溫哥華舉行雙邊會議，會後發布「加強國防關係聯合聲明」，內容強調台海和平穩定，並對中國升高台灣周邊軍事表達關切，外交部今（11日）表示，誠摯歡迎與肯定，加澳兩國的堅定支持，更顯示台海安全已經是國際民主陣營共識，台灣身為國際社會成員，將持續與理念相近夥伴共同合作，堅定捍衛民主，為全球的和平、穩定貢獻心力。

加拿大國防部長Bill Blair與澳洲副總理兼國防部長Richard Marles8日發布「加強國防關係聯合聲明」（Joint Statement on Strengthening the Canada-Australia Defence Relationship），重申維持台海和平穩定及反對單方改變現狀的立場，加澳呼籲透過和平及對話解決分歧，而非採取威脅或武力及脅迫。

針對加拿大與澳洲國防部長8月8日發表之「加強國防關係聯合聲明」中，強調台海和平穩定的重要性一事，外交部發出聲明。

外交部表示，加澳雙方強調預防及嚇阻印太區域發生衝突的重要性，並對中國升高在南海及台灣周邊的軍事行動表達關切。對於加拿大及澳洲表達對台海安全穩定現狀的堅定支持，外交部誠摯歡迎與肯定。

外交部指出，加國防長Bill Blair前曾於今年7月31日公開證實加國軍艦通過台灣海峽，並在6月新加坡「香格里拉對話」的場邊雙邊會議，向中國國防部長董軍關切，中國從今年1月台灣總統大選以來在台灣周邊的軍事行動，展現加拿大重視及支持台海和平穩定及自由開放的一貫立場，也顯示維護台海安全已經是國際民主陣營的一致共識。

最後，外交部強調，台灣身為國際社會負責任的成員，將持續與加拿大、澳洲及全球所有理念相近夥伴共同合作，堅定捍衛民主，為台海、區域乃至全球的和平、穩定及繁榮貢獻心力。

▼加澳兩國，加強國防關係聯合聲明原文。（圖／翻攝外交部網站，點圖放大）