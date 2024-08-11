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拒絕並列第1！美國田徑好手「要求加賽」拚輸贏　到手金牌飛了

美國田徑好手麥克尤恩(左圖)原本可以與紐西蘭對手柯爾(右圖)「共享金牌」，但他認為冠軍只有一個，因此要求加賽，可惜最終落敗只拿下銀牌。（圖／達志／路透社）

▲美國跳高好手麥克尤恩（圖左）原本可以與紐西蘭對手柯爾（圖右）「共享金牌」，但他認為冠軍只有一個，因此要求加賽，可惜最終落敗只拿下銀牌。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

儘管2024巴黎奧運已落幕，但賽場上選手們全力拚搏的精彩畫面，為奧運歷史刻畫了雋永的一幕，其中田徑跳高項目更完美演繹運動家風範，美國田徑好手麥克尤恩（Shelby McEwen）原本可以與紐西蘭對手柯爾（Hamish Kerr）「共享金牌」，但麥克尤恩認為冠軍只有一個，因此要求加賽決一死戰，可惜最終落敗退居銀牌。

美國選手麥克尤恩與紐西蘭敵手柯爾均在跳高項目中完成2.36公尺的高度，不過2人卻在挑戰2.38公尺時雙雙失敗，打成平手並列第一，意味著他們可以一同摘下金牌榮耀。

不過麥克尤恩在最後一刻卻選擇分出勝負，拒絕與敵手共享金牌，他向柯爾徵求同意後，主辦方也決定加碼賽事，為了一決高下，雙方均降低高度，最終紐西蘭選手柯爾在2.34公尺成功完賽，順利奪下冠軍寶座，而麥克尤恩原本到手的金牌也因此飛了，只能屈居銀牌。

麥克尤恩坦言，他雖然因為背負著養家餬口的重擔，一度被金牌獎金吸引，但他清楚知道這並非是自己想要的，他心中所想是寫下更好的成績，對於比賽結果並不感到後悔，「我沒有拿到金牌，但我仍然感謝我所得到的」，堅持到底實現理想的精神，令人敬佩不已。

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